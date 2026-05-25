"Quero ser exemplo para todas que queiram ser prendas", diz caxiense que conquistou título estadual

Sophia ganhou a faixa de 3ª Prenda Mirim do Rio Grande do Sul na noite deste domingo (24), em Erechim. Arquivo pessoal / Divulgação

A caxiense Sophia Schleder Scapin, de 12 anos, conquistou o título de 3ª Prenda Mirim do Rio Grande do Sul, na gestão 2026/2027. Representando a 25ª Região Tradicionalista e o GTCN Velha Carreta, de Caxias do Sul, a adolescente garantiu o seu lugar no pódio durante a 55ª Ciranda Cultural de Prendas. O concurso ocorreu em Erechim entre quinta-feira (21) e sábado (23), mas o resultado foi divulgado neste domingo (24).

Considerada uma das principais competições do tradicionalismo gaúcho, o evento reuniu 75 prendas representantes das 30 Regiões Tradicionalistas (RTs) do Rio Grande do Sul. As participantes foram avaliadas em provas ligadas à cultura gaúcha, incluindo conhecimentos sobre história, folclore, arte, costumes e tradição do Estado.

Sophia concorreu com outras 26 prendas mirins e essa foi a sua primeira vez no concurso estadual. Por ter o sonho de ter a faixa estadual desde os 7 anos, a dedicação foi intensa. Conforme relata, foram mais de 9 horas por dia de estudo.

— Foi uma preparação muito intensa. Eu comecei a preparar minhas provas desde quando recebi o titulo regional de 1º Prenda Mirim, em julho de 2025. Eu não tinha apoio de professor, então fui sozinha mesmo, lia os livros, criei o texto da minha prova oral, organizei a minha amostra. Dedicava, pelo menos, umas 9 horas para estudar. Depois tive um apoio da minha família para alguns ajustes e a região também me auxiliou — conta.

A adolescente também disse como foi desafiador conciliar a preparação com as tarefas da escola, onde cursa o 7º ano. Apesar do desafio, ela garantiu boas notas.

— Eu tinha bastante coisa para conciliar, principalmente com a escola, mas tinha dias que eu estudava para o concurso. Levava alguns resumos, fazia perguntas, provas. Mesmo assim, mantive minhas notas, fui até foi melhor que o pessoal que eu via na escola — disse Sophia.

Apesar de todo o processo até a Ciranda, Sophia revela que estava tranquila nos dias das provas.

— Eu pensava que estaria muito mais nervosa, mais preocupada com as apresentações, mas com as amizades que a gente fazia, com as nossas conversas, a gente deixava o momento muito mais leve. A preparação para o processo da Ciranda foi algo que realmente me marcou bastante, porque aquela interação que a gente teve com os avaliadores foi muito intensa, mas foi muito divertida também.

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Conforme Sophia, nesta edição, o nível de concorrência estava alto.

— Esse ano o concurso foi tão acirrado, muitas gabaritaram as provas, coisa que nunca acontece, então saber que eu consegui ser chamada como 3ª Prenda Mirim no meio de tantas que estavam muito preparadas, foi uma sensação incrível, foi emocionante. Com esse título, quero ser um exemplo para todas que queiram ser prendas estaduais também. Pode ter certeza que eu vou estar à disposição para ajudar todas — promete Sophia.

Peão também representa a Serra

Ainda em abril, ocorreu o 37º Entrevero Cultural de Peões do Estado, em Santa Maria, e mais um título foi garantido para Serra. No concurso, o jovem Pedro Adolfo Roncato conquistou o crachá de 2ª Piá (equivalente a categoria mirim), representando a 11ª Região Tradicionalista e o CTG Querência do Prata, de Nova Prata.

Confira as vencedoras da 55ª edição da Ciranda Cultural de Prendas:

Categoria Adulta

Luiza Berger Von Ende — DTG Noel Guarany, 13ª RT (Santa Maria)

Luiza Tormes — CTG Sangue Nativo, 22ª RT (Parobé)

Luisa Tormöhlen — CTG Sentinela do Rio Grande, 20ª RT (Independência)

Categoria Juvenil

Dara Montagna Neto — CTG Mata Nativa, 12ª RT (Canoas)

Yasmin Andrade Sauer — Centro Nativista Boitatá, 3ª RT (São Borja)

Izabelly Borges Albrecht — CCN Piazito Carreteiro, 9ª RT (Ijuí)

Categoria Mirim

Julia Fritzen da Silva — CTG Rodeio da Querência, 28ª RT (Frederico Westphalen)

Ana Clara Kerber — CTG Cezimbra Jaques, 20ª RT (São Martinho)

Sophia Schleder Scapin — GTCN Velha Carreta, 25ª RT (Caxias do Sul)

Com o resultado, Santa Maria será a sede da 56ª Ciranda Cultural de Prendas, em 2027.

Confira os vencedores do 37º Entrevero Cultural de Peões:

Categoria Adulta

1º Lucas Gabriel Pedroso Tatsch – CTG Os Gaudérios – Cachoeira do Sul, 5ª RT

2º Felipe Viola de Menezes – CTG Querência da Serra – Cruz Alta, 9ª RT

3º Marcos Paulo Bonatti – CTG Lenço Preto – Trindade do Sul, 19ª RT

Categoria Juvenil

1º Mikael de Lima Lopes – Centro Nativista Boitatá – São Borja, 3ª RT

2º João Vithor Wegner Aires Vila Real – CTG Bento Gonçalves – Santa Maria, 13ª RT

3º Arthur Miglioransa Perin – CTG Doze Braças – Sananduva, 29ª RT

Categoria Mirim