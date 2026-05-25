Cultura e Lazer

Tradicionalismo
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"Quero ser exemplo para todas que queiram ser prendas", diz caxiense que conquistou título estadual

Sophia Schleder Scapin, de 12 anos, representou a 25ª Região Tradicionalista e o GTCN Velha Carreta, de Caxias do Sul, na 55ª Ciranda Cultural de Prendas. O concurso foi realizado em Erechim durante o último fim de semana

Renata Oliveira Silva

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