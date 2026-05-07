Projeto criado por ator caxiense irá levar personagem silencioso a espaços públicos da cidade, a partir deste sábado

A performance urbana “Alberto”, criada pelo ator caxiense Darlan Gebing, inicia circulação em Caxias do Sul neste sábado (9). Até julho, o personagem poderá ser visto circulando e interagindo com o público em feiras e pontos de safra em diferentes locais da cidade, como a feira Maesa Cultural, que marca a abertura do projeto (confira o cronograma no final da matéria).
Interpretado por Gebing, “Alberto” percorre as feiras em um ritmo mais lento, propondo uma reflexão sobre o cotidiano acelerado e o uso constante da tecnologia. A direção e criação da máscara são de Fábio Cuelli, com figurino de Fran Hermoza e sonoplastia de Éder Bergozza.
Segundo o ator, a criação surgiu a partir de uma experiência pessoal relacionada ao luto e à memória de um familiar que valorizava uma vida mais simples e conectada aos encontros presenciais.
- Alberto foi uma forma de lidar com o luto e transformar a morte em algo que segue vivo, nas memórias, nas histórias, nas coisas que continuam pulsando mesmo depois que alguém se vai - comenta Gebing, que estreou o projeto no ano passado, em meio à 41ª Feira do Livro, na Praça Dante.
O projeto é financiado pela Lei de Incentivo à Cultura de Caxias do Sul, com produção cultural de Fran Oliveira.
CRONOGRAMA DE APRESENTAÇÕES
09/05 (sábado): Bairro Lourdes (Maesa), às 9h
15/05 (sexta-feira): Rua Treze de Maio (Ponto de Safra), às 14h30min
22/05 (sexta-feira): Praça Dante Alighieri (Ponto de Safra), às 14h30min
29/05 (sexta-feira): Praça Dante Marcucci (Ponto de Safra), às 14h30min
05/06 (sexta-feira): EPI Imigrante (Ponto de Safra), às 14h30min
16/06 (terça-feira): Praça das Feiras, às 15h15min
27/06 (sábado): Feira Ecológica, às 9h
03/07 (sexta-feira): Bairro Cruzeiro, às 15h15min
07/07 (terça-feira): Bairro Petrópolis, às 15h15min
17/07 (sexta-feira): EPI Floresta (Ponto de Safra), às 14h30min