Projeto Conversas Coreográficas recebe a coreógrafa Gislaine Sacchet, em Caxias do Sul

Gislaine Sachet atua há 25 anos na cena cultural de Caxias do Sul Antonio Valiente / Divulgação

O projeto Conversas Coreográficas – Ideias em Movimento terá na próxima sexta-feira (29) seu terceiro encontro, no Zarabatana Café, em Caxias do Sul. A convidada será a coreógrafa e pesquisadora Gislaine Sacchet, que conversa com o jornalista Carlinhos Santos sobre processos criativos e conceitos ligados à dança contemporânea. Será a partir das 17h, com entrada gratuita.

Doutora em Artes Cênicas pela UFRGS, Gislaine Sachet atua desde 2001 na cena cultural de Caxias do Sul como diretora do Quarta Processos da Cena. Atualmente é professora da FSG e desenvolve pesquisas voltadas aos processos de criação em dança expandida.

Realizado com recursos do Financiarte, o projeto seguirá até outubro com encontros mensais na última sexta-feira de cada mês. Iniciada em março, a proposta busca reunir criadores da cena contemporânea caxiense para discutir trajetórias, métodos de criação e reflexões sobre a dança.

- Registrar trajetórias e conceitos artísticos sobre a dança contemporânea implica num olhar histórico sobre o que se tem feito nesse ambiente cultural, buscando não só afirmar percursos e propostas, mas também informar e formar público para esta linguagem artística na cidade - destaca Carlinhos Santos, idealizador da proposta.