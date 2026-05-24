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Projeto Conversas Coreográficas recebe a coreógrafa Gislaine Sacchet, em Caxias do Sul

Bate-papo com o jornalista Carlinhos Santos será na próxima sexta-feira (29), no Zarabatana Café

Andrei Andrade

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