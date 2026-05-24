Primeira edição do festival Letrópole atrai cerca de 4 mil pessoas, em Caxias do Sul

Primeira edição do Letrópole se destacou pela diversidade de atrações, com espaço para a cultura hip-hop, cosplayers, escoteiros e diversas outras tribos reunidas em torno do gosto pela cultura Antonio Valiente / Divulgação

Ao longo de quatro dias, cerca de quatro mil pessoas prestigiaram as atrações do Letrópole - A Festa dos Livros, que se encerrou neste domingo em Caxias do Sul. Um número levemente acima do esperado pela organização, que passa a trabalhar com o objetivo de integrar o evento ao calendário cultural da cidade, com edições anuais.

Desde quinta-feira, mesmo com a temperatura e as condições climáticas oscilando, cada dia reuniu bom público para aproveitar uma programação que reuniu oficinas, palestras, apresentações artísticas e diversas atividades voltadas para o bem-estar da família, como aulão de yoga e campeonato de xadrez.

Atrações como o bate-papo com a escritora Martha Medeiros, na quinta-feira, a Batalha de Rimas, no sábado; e o show com Lucio Yanel e Rafa De Boni, no domingo, estiveram entre os pontos altos do evento, que ainda reuniu diversos escritores locais para falar sobre livros e o papel da leitura para a construção de uma sociedade mais crítica, mais criativa e mais inclusiva.

- Igual a tudo o que a gente faz na Fundação, o objetivo com o Letrópole é que seja estruturante e permanente, a fim de cumprir o papel de tirar o jovem da frente da frente do celular e oferecer a ele a oportunidade de abrir um livro, de encontrar pessoas, de brincar de escorregar no tobogã. Nossa vontade é que mais gente abrace cada vez mais esse movimento e até, quem sabe, outras "festas dos livros" - destaca o gerente da Fundação Marcopolo, Luciano Balen.