Cultura e Lazer

Festa dos Livros
Notícia

Primeira edição do festival Letrópole atrai cerca de 4 mil pessoas, em Caxias do Sul

Celebrando a leitura e os encontros entre a literatura com outras expressões artísticas, evento realizado pela Fundação Marcopolo deve se tornar anual

Andrei Andrade

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