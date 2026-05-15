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Polentaço celebra tradição e fortalece identidade cultural de Monte Belo do Sul

Organizadores e integrantes do projeto desde 1996 relembram a história do evento e a importância da polenta como herança gastronômica para a cidade. Neste ano, a 13ª edição ocorre entre 15 e 17 de maio, com distribuição gratuita de polenta e atividades culturais na praça central 

Renata Oliveira Silva

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