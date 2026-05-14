Cultura e Lazer

Programe-se
Notícia

Para celebrar 40 anos, 'Top Gun' retorna ao cinema com sessões especiais em Caxias do Sul; veja outras estreias

Fãs da franquia têm nova oportunidade de conferir “Ases Indomáveis”(1986) e “Maverick”(2004) com o volume e a potência que só as telonas podem proporcionar

Pedro Zanrosso

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS