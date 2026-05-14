Para celebrar 40 anos, 'Top Gun' retorna ao cinema com sessões especiais em Caxias do Sul; veja outras estreias

Estrelada por Tom Cruise, a franquia Top Gun foi produzida para ser exibida nas salas de cinemas. E vai ser na telona que Ases Indomáveis (1986) e Maverick (2022) retornam nessa semana. O motivo é o "quarentou" do filme que influenciou moda e estilo ao romantizar a vida de pilotos de caça do exército norte-americano.
As sessões são limitadas e exibem os filmes em horários e versões diferentes (confira mais detalhes abaixo). No Cinépolis (Shopping Bourbon San Pelegrino) a sessão é dublada, enquanto que no GNC (Shopping Vilaggio Caxias) os dois filmes podem ser assistidos na versão legendada.
A prova de que as montagens têm aproveitamento melhor para quem as confere no cinema e não na sala de estar vêm dos prêmios que carregam. Em 1986, Ases Indomáveis conquistou o Oscar de melhor canção original com Take My Breath Away enquanto Maverick, em 2023, apesar das seis indicações incluindo melhor filme, venceu naquilo que a crítica apontou de melhor, o som.
Para as filmagens, orçadas em R$ 170 milhões, a equipe de som instalou microfones de altíssima qualidade nos caças F18. Deu certo, Top Gun Maverick foi o campeão de bilheteria nos cinemas em 2022, com US$ 1,48 bilhão arrecadados.
Confira os horários
"Top Gun – Ases Indomáveis"
- Cinépolis: sessões às 18h15min na quinta (14), sábado (16), segunda (18) e quarta-feira (20).
- GNC: sempre às 16h40min desta quinta (14) até a próxima quarta-feira (20).
"Top Gun – Maverick"
- Cinépolis: sessões às 21h30min desta quinta-feira (14) e às 20h45min de sexta (15) até a próxima quarta-feira (20).
- GNC: sessões às 21h30min desta quinta-feira (14) até a próxima quarta-feira (20).
Veja outras estreias na no Centro de Cultura Ordovás
Estreiam nesta quinta-feira (14) três novas produções na Sala de Cinema Ulysses Geremia, no Ordovás. Fanon, cinebiografia do psiquiatra e filósofo Frantz Fannon, entra em cartaz de quinta (14) a domingo (17), às 15h30min.
O drama espanhol Surda, dirigido por Eva Libertad, e estrelado por Miriam Garlo, conta a história Ángela, que enfrenta os desafios da maternidade enquanto lida com os preconceitos e limitações de uma sociedade pouco inclusiva. De quinta (14) a domingo (17), às 19h30min.
O destaque da semana é o documentário da cineasta carioca Lúcia Murat, A Hora do Recreio, que trata da questão educacional do Brasil. No filme, os estudantes falam de problemas como violência, racismo e feminicídio, citando experiências familiares. Sessões de quinta a domingo, às 18h.
Quanto custa
- Ingressos a R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada para idosos, estudantes e servidores públicos municipais). A bilheteria abre 30 minutos antes de cada sessão.
- Nas quintas-feiras, todos podem adquirir ingressos pelo valor especial de R$ 10. O pagamento é feito apenas em dinheiro.