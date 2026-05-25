Orquestra Villa-Lobos apresenta o espetáculo "Elis na estrada"; veja outros destaques da agenda cultural de Caxias do Sul

Orquestra Villa-Lobos apresenta em Caxias o espetáculo "Elis na estrada", nesta sexta-feira (29), no Teatro Pedro Parenti. Fernando Gomes/ALRS / Divulgação

Entre os destaques da agenda cultural dessa semana, em Caxias do Sul, está a Orquestra Villa-Lobos. Na sexta-feira (29), às 20h, a orquestra apresenta o espetáculo Elis na estrada, reunindo clássicos da música brasileira, eternizados na voz de Elis Regina. As canções ganham arranjos inéditos, explorando diferentes formações e sonoridades, com interpretações de Paola Kirst, Stephanie Soeiro e Beto Chedid.

Vai ser no Teatro Pedro Parenti (Rua Dr. Montaury, 1.333 – Centro. Ingressos a R$40 (inteira) R$35 (solidário, mediante a doação de dois quilos de alimento) e R$20 (meia-entrada), à venda no site Sympla. A classificação é livre.

LITERATURA

Há 30 anos Caio Fernando Abreu nos deixava. Contudo, sua obra para sempre será lembrada. Adriana Franciosi / Agencia RBS

25 de maio: "Para sempre - Caio" F., painel com Ana Cardoso

A vida e a obra do escritor gaúcho Caio Fernando Abreu (1948 - 1996) vai ser reverenciada em Caxias do Sul. O autor de O Ovo Apunhalado (1975), Morangos Mofados (1982) e Pequenas Epifanias (1996), entre tantos outros, é o tema e voz do Órbita Literária desta segunda-feira (25), na Livraria e Café Do Arco da Velha. Quem conduz o painel Para sempre - Caio F. é a professora e escritora Ana Cardoso, doutora em Literatura Brasileira pela UFRGS, autora de A justa medida - estudos de Osman Lins, e especialista em Caio Fernando Abreu.

Quando: 25 de maio (segunda-feira), às 19h30min.

25 de maio (segunda-feira), às 19h30min. Onde: Livraria e Café Do Arco da Velha (Rua Dr. Montaury, 1.570 - bairro Centro - Caxias do Sul).

Livraria e Café Do Arco da Velha (Rua Dr. Montaury, 1.570 - bairro Centro - Caxias do Sul). Quanto: entrada gratuita.

29 de maio: Conexão através das palavras

Aline Luz foi Amiga do Livro na 39ª Feira do Livro de Caxias do Sul, em 2023. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Na Semana Mundial do Brincar a Livreiríssima vai receber uma programação bem bacana. Com o tema Conexão através das palavras, na sexta-feira (29), a partir das 18h, ocorrem jogos e brincadeiras, seguido de um bate-papo. Participam da atividade Aline Luz, Élvio Gonçalves e Dani Ferronatto.

Quando: 29 de maio (sexta-feira), a partir das 18h.

29 de maio (sexta-feira), a partir das 18h. Onde: Livreiríssima (R. Marquês do Herval, 969 - bairro Centro - Caxias).

Livreiríssima (R. Marquês do Herval, 969 - bairro Centro - Caxias). Quanto: entrada gratuita.

OFICINAS

27 de maio: Oficina de Cianotipia com a fotógrafa Rayza Ataides

Rayza Ataides ministra oficina de técnica fotográfica antiga que produz imagens em tons de azul intenso. Rayza Ataides / Divulgação

Sabe o que é cianotipia? Pois então, é uma técnica fotográfica antiga que produz imagens em tons de azul intenso, conhecido como azul da Prússia. Quem tiver interesse em aprender mais sobre a técnica pode se inscrever nas oficinas gratuitas promovidas pelo Grupo Imigrantes Della Montagna.

Ministradas pela fotógrafa Rayza Ataides, as aulas ocorrem nesta quarta-feira (27), no Museu Municipal de Caxias do Sul. E, na quinta-feira (28), na sede da Amob do bairro Mariani.

O Projeto Vida em Comunidade acontece através de financiamento da Lei Municipal de Incentivo à Cultura (LIC), apoio cultural do Instituto Elisabetha Randon e Serviço de Guinchos Vanin.

Quando: 27 de maio (quarta-feira) e 28 de maio (quinta-feira).

27 de maio (quarta-feira) e 28 de maio (quinta-feira). Onde: Museu Municipal de Caxias do Sul (quarta-feira) e na sede da Amob do bairro Mariani (quinta-feira)

Museu Municipal de Caxias do Sul (quarta-feira) e na sede da Amob do bairro Mariani (quinta-feira) Quanto: oficina gratuita. As inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp (54) 8161-9585.

Integrando as atividades do Dia Mundial do Brincar, o Dengo Ateliê promove oficinas neste sábado, em Caxias do Sul. Design de Gabriela Miola / Divulgação

30 de maio: "A Arte do Brincar"

Neste sábado (30), o Dengo Ateliê, em Caxias do Sul, vai promover uma oficina inspirada nos princípios da Aliança pela Infância, compreendendo o brincar como parte essencial do desenvolvimento infantil. A programação reúne oficinas criativas, experiências sensoriais e momentos de exploração artística para estimular descoberta e presença.

Quando: 30 de maio (sábado), das 14h30min às 17h30min.

30 de maio (sábado), das 14h30min às 17h30min. Onde: Dengo Ateliê (Rua Olavo Bilac, 503 - bairro Rio Branco / Pátio da Estação, Instituto UFA!).

Dengo Ateliê (Rua Olavo Bilac, 503 - bairro Rio Branco / Pátio da Estação, Instituto UFA!). Quanto: ingressos a R$ 95, à venda através do WhatsApp (54) 99700-6348. O ingresso inclui: uma oficina de construção de pipas, plantio na horta e momentos de brincar livre.

BATE-PAPO

Gislaine Sacchet é a entrevistada do Carlinhos Santos em mais uma "Conversas Coreográficas". Antonio Valiente / Divulgação

29 de maio: Conversas Coreográficas com Carlinhos Santos e Gislaine Sacchet

O projeto Conversas Coreográficas – Ideias em Movimento terá na próxima sexta-feira (29) seu terceiro encontro, no Zarabatana Café, em Caxias do Sul. A convidada será a coreógrafa e pesquisadora Gislaine Sacchet, que conversa com o jornalista Carlinhos Santos sobre processos criativos e conceitos ligados à dança contemporânea.

Quando: 29 de maio (sexta-feira), às 17.

29 de maio (sexta-feira), às 17. Onde: Zarabatana Café (Centro de Cultura Ordovás - Rua Luiz Antunes, 312 - bairro Panazzolo - Caxias).

Zarabatana Café (Centro de Cultura Ordovás - Rua Luiz Antunes, 312 - bairro Panazzolo - Caxias). Quanto: entrada gratuita.

MÚSICA

25 de maio: DJ Mono e banda Jack Band

Jack Band é a atração da véspera de feriado, em Caxias do Sul. Andressa Ferreira / Divulgação

Nessa véspera de feriado tem festerê na Bier Haus, em Caxias. Começa (e termina) com a discotecagem do DJ Mono e aquece com show da banda Jack Band.

Quando: 25 de maio (segunda-feira), às 20h.

25 de maio (segunda-feira), às 20h. Onde: Bier Haus (Rua Tronca, 3.068 - Caxias do Sul).

Bier Haus (Rua Tronca, 3.068 - Caxias do Sul). Quanto: ingressos a R$ 30.

27 de maio: show com o cantor e compositor Marcelo Jeneci

Marcelo Jeneci se apresenta em Caxias no dia 27 de maio. Divulgação / Festival Palco Giratório Sesc

O cantor e compositor paulista Marcelo Jeneci vem a Caxias durante o Circuito Sesc de Música. O artista reúne sucessos como Felicidade e Pra Sonhar e soma mais de 1 milhão de ouvintes mensais no Spotify.