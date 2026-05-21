Orquestra Municipal de Sopros traz clássicos do cinema em reedição do “Cine Concerto Itália” em Caxias do Sul

Músicos ficam mais próximos do público na Casa 20. Juliane Ribas / Divulgação

A comunidade de Caxias do Sul tem nova oportunidade de conferir, na manhã deste domingo (24), os clássicos italianos criados pelos mestres da trilha sonora e interpretados pela Orquestra de Sopros da secretaria municipal da Cultura.

A apresentação — que em 2025 lotou o Teatro Pedro Parenti em duas sessões — tem início marcado para as 10h e será realizado na Casa 20 (Rua Dr. Augusto Pestana, 56), um novo espaço multiuso que abriga também os ensaios do grupo.

Na programação estão músicas compostas pelo maestro Ennio Morricone e eternizadas em grandes filmes de faroeste. Em Três Homens em Conflito, com Clint Eastwood, talvez a maior de todas, que evoca o uivo de um coiote e se tornou sinônimo da tensão do Velho Oeste.

Ainda que grande parte dos filmes sejam americanos, as composições de Nino Rota e Nicola Piovani, que também serão revisitadas, mostram, para o maestro Gilberto Salvagni, regente da orquestra, como a estética musical italiana ultrapassou fronteiras e passou a integrar a linguagem do cinema internacional:

— A música italiana para o cinema possui uma força dramática e uma capacidade de comunicação muito direta. Grande parte dessas trilhas sonoras são muito conhecidas e despertam reconhecimento imediato e identificação emocional no público. O programa, além de obras extremamente conhecidas, associadas a filmes que marcaram gerações, também apresenta algumas surpresas.

Salvagni se refere a L’ultima Diligenza per Red Rock, trilha composta por Ennio Morricone para o filme Os Oito Odiados, de Quentin Tarantino.

— Trata-se de um Morricone tardio, mais sombrio, introspectivo e experimental, bastante diferente do imaginário mais clássico ligado aos westerns italianos — adiantou.

Novidade para parte do público, o espaço onde será a apresentação é familiar para a orquestra e deve contribuir em acústica e conforto para os músicos. Ele já recebeu o grupo em novembro do ano passado para um concerto de Natal.

— Normalmente, quando ensaiamos em um espaço e apresentamos em outro, precisamos fazer adaptações em relação à dinâmica sonora. Na Casa 20 isso praticamente não acontece, porque a apresentação ocorre exatamente no mesmo ambiente em que o grupo ensaia, com a mesma disposição dos músicos e a mesma resposta acústica. Isso permite que a orquestra apresente ao público o resultado do trabalho de ensaio com muito mais precisão e naturalidade. Além disso, existe também um aspecto simbólico importante, o público passa a assistir ao concerto dentro do próprio ambiente de trabalho artístico da orquestra e isso cria uma relação mais próxima entre músicos, espaço e plateia.

Serviço

O quê: Cine Concerto Itália — Mestres da Trilha Sonora, da Orquestra Municipal de Sopros de Caxias do Sul.

Quando: domingo (24), às 10h

Onde: Casa 20, Rua Dr. Augusto Pestana, 56, Centro.

Quanto: entrada franca.