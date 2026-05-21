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Orquestra Municipal de Sopros traz clássicos do cinema em reedição do “Cine Concerto Itália” em Caxias do Sul

Apresentação ocorre na Casa 20, espaço que abriga os ensaios e passou a ser nova opção para apresentações na Rua Dr. Augusto Pestana; a entrada é franca

Pedro Zanrosso

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