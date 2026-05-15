Órbita Literária se une à Luta Antimanicomial na próxima segunda-feira, em Caxias do Sul

Roque Jr. é corredor de rua, ativista pela Luta Antimanicomial e escritor, com 16 livros publicados e outros 30 textos em formato e-book Martha Santos / Divulgação

A união entre corrida de rua e literatura já rendeu bons títulos para as prateleiras, tanto na sessão de esporte quanto na de auto ajuda. Do que eu falo quando falo de corrida de Haruki Murakami e "Correr" de Drauzio Varella são bons exemplos e dicas de leituras inspiradoras. Com a mesma intenção de misturar pesquisa e história pessoal, o corredor farroupilhense Roque Jr. já publicou 16 livros sobre o esporte como aliado para superar obstáculos e promover saúde mental. Nesta segunda-feira (18), às 19h, o autor estará na Do Arco da Velha Livraria e Café, em Caxias, como convidado do Órbita Literária 505.

- A corrida faz parte da minha vida desde os anos 1980, e desde os anos 1990 sou militante da Luta Antimanicomial. Parte do trabalho que faço com meus livros é me debruçar sobre pesquisas que apontam como a saúde mental melhora com a prática da corrida, mas trazer também o alerta sobre como a cobrança excessiva por performance pode produzir um efeito contrário, de aumentar o nível de estresse - destaca Roque Jr., que irá distribuir gratuitamente exemplares de seu livro mais recente, sobre sua estreia na tradicional Corrida Internacional de São Silvestre.

O encontro integra a quinta edição do Nós Loucos e terceiro SUSpira, dois eventos promovidos pelo Fórum Gaúcho de Saúde Mental (FGSM) dentro da segunda Semana Municipal da Luta Antimanicomial em Caxias do Sul, instituída em junho de 2024 no calendário oficial do município. Até sábado, serão oferecidas uma série de palestras, bate-papos, aulas abertas e manifestações artísticas, tendo como eixo comum o debate da luta antimanicomial e o fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) como direitos a serem defendidos por toda a população

- A Semana representa um marco importante para Caxias do Sul, pois demonstra que a pauta da saúde mental deixou de ser um debate restrito a serviços especializados, passando a mobilizar diferentes setores da sociedade, como instituições de ensino, movimentos sociais, agentes culturais e pela comunidade em geral. Apenas a partir desta união de forças se consegue avançar na construção desta pauta como uma prioridade permanente no debate público - ressalta a psicóloga Josélia Almeida, integrante do FGSM e assessora da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental na Câmara Municipal.

ATIVIDADES GRATUITAS

Nesta terça-feira, das 14h às 17h, o Centro de Cultura Ordovás recebe a terceira edição do SUSpira Caxias, com diversas atividades voltadas a usuários e familiares da Atenção Psicossocial do município.

Também nesta terça, às 19h, uma mesa virtual propõe uma reflexão sobre os 40 anos da 8ª Conferência Nacional de Saúde e os 25 anos da Lei da Luta Antimanicomial, com as pesquisadoras Károl Veiga Cabral e Elizabete Bertele (informações sobre como participar estão em @fgsmserra no Instagram).

A programação segue na sexta-feira com a atividade "RESpira o Cuidado em Liberdade", uma aula aberta na UCS. Será às 14h, na sala 501 do Bloco S, reunindo usuários, trabalhadores e militantes para compartilhar experiências de cuidado em saúde mental fora da lógica manicomial.