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Órbita Literária se une à Luta Antimanicomial na próxima segunda-feira, em Caxias do Sul

O corredor e escritor Roque Jr. participa do evento que integra a programação da 2º Semana Municipal da Luta Antimanicomial, que terá atividades até sábado

Andrei Andrade

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