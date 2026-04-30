Cultura e Lazer

Mestre da música pampeana
Notícia

O revolucionário pacato: Lucio Yanel chega aos 80 anos com missão cumprida na música, sem pensar em deixar o palco

Violonista argentino radicado em Caxias do Sul, que faz aniversário neste sábado, diz ainda ficar nervoso antes de cada apresentação ao vivo, 

Andrei Andrade

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