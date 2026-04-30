O revolucionário pacato: Lucio Yanel chega aos 80 anos com missão cumprida na música, sem pensar em deixar o palco

"Não sou imprescindível, mas sou necessário, assim como todos nós somos, pois lidamos com a expectativa de outras pessoas", reflete o octogenário Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Alguns troféus espalhados sobre a mesa da sala poderiam denotar vaidade, se fosse para exibi-los. A verdade, contudo, é que as peças ainda não encontraram lugar no apartamento em que Lucio Yanel mora há menos de um ano, no bairro de Lourdes, após quase duas décadas vivendo na região do Cruzeiro. Neste sábado, o argentino radicado em Caxias do Sul comemora 80 anos de uma vida que a ampla coleção de honrarias, se não o envaidece, o ajuda a revisitar sua trajetória dedicada ao violão.

- Não são só estes. Tem um roupeiro cheio deles. Mas do que servem? Só para contar a minha caminhada. Fora isso, talvez só sirvam de lenha para assar um bom churrasco ou esquentar a água para um bom mate - reflete, sorrindo por trás do bigode.

Em março deste ano, Yanel perdeu o filho mais velho, Nelson Ventura Giles, vítima de diabetes. Um quadro na sala, presenteado por outro filho, o artista plástico Diego Max Giles, presta homenagem ao primogênito Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Enquanto não acomoda os troféus, uma relíquia mais significativa ganhou destaque na parede: o quadro que retrata um momento de carinho entre “Los Nelson Giles”, sendo eles Lucio (batizado Federico Nelson Giles) e seu filho mais novo, Nelson Ventura Giles. A morte do primogênito, em março deste ano, por diabetes, foi o segundo golpe que o músico levou em menos de um ano: em agosto, faleceu Sueli de Fátima, companheira que travou longa batalha contra o mal de Alzheimer.

- Sou muito emotivo. Não sei se é algo espiritual, mas sempre senti e me preocupei demais com o que acontece às outras pessoas, e isso já me ocasionou até um infarto. Por isso tenho tentado me abater menos. Aos poucos estou me remendando das perdas que tive, mas a cada vez que remendo, alguma coisa acontece. Não quero perder mais ninguém. Espero que o próximo enterro seja o meu, porque já estou na lista de espera. Mas não tenho pressa nenhuma - diz o músico, pai de seis filhos, sendo quatro argentinos e dois brasileiros.

Em meio ao luto, mesmo que reconheça não ter mais o ânimo de outrora para encarar as viagens, o argentino de Corrientes segue como embaixador da música pampeana. Na última semana se apresentou em Bagé com o grupo de cordas da UCS Orquestra, e neste sábado passa o aniversário a caminho de Buenos Aires, onde tem show marcado para domingo:

- Agradeço ao universo, que me permite viver, e procuro me manter para cima, por saber que tem pessoas que precisam de mim. A própria sociedade precisa de pessoas como eu. Não sou imprescindível, mas sou necessário, assim como todos nós somos, pois lidamos com a expectativa de outras pessoas. Tenho dores nos dedos, nas articulações, mas a parte cognitiva está intacta. Ainda me atrevo a tocar coisas bastante difíceis. Uma vez que estou no palco, esqueço de tudo e ali serei artista por inteiro.

Alguns dos prêmios e honrarias recebidos ao longo da trajetória artística ainda não foram acomodados no apartamento para onde o músico de mudou há menos de um ano. Na parede, quadro produzido em carvão pelo artista caxiense Anilto Caureo Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Subir ao palco ainda provoca ansiedade: "senso de responsabilidade"

A apresentação no espaço gastronômico El Muelle, de frente para o Rio da Prata, será para um público restrito, não mais do que 250 pessoas. Mesmo diante de uma audiência pequena, e ainda que o palco possa ser considerado a segunda casa para o violonista que se apresenta profissionalmente desde os 16 anos, tocar ao vivo ainda provoca ansiedade:

- Tenho conversado bastante sobre isso com médicos, mas encaro o nervosismo como algo natural para quem mantém o sentido de responsabilidade. Se for para perder isso, prefiro continuar nervoso.

Quando não está no palco ou em deslocamento para a próxima apresentação, Yanel costuma estar em casa. Sair pouco, diz, não é algo que tenha a ver com as perdas recentes, sendo um traço da personalidade de quem não gosta de bares ou de farra. Com o passar dos anos, sentar-se para assistir aos noticiários brasileiros e argentinos tem sido um hobby cada vez mais frequente:

- Já poderia me considerar um jornalista, de tanta notícia que consumo e do tanto que elas me consomem. Não é porque acho que vou solucionar alguma coisa, mas gosto de me manter informado.

Outro fator para passar uma parte cada vez maior do tempo em casa tem a ver com o que chama de “autocensura”. Acha que, especialmente os jovens, vivem de maneira muito mais acelerada e poucos têm paciência com o ritmo de uma pessoa mais velha.

- Entender este momento de transição da vida é muito duro. Às vezes deixo de fazer alguma pergunta por receio de já ter feito a mesma pergunta e, por isso, a pessoa pensar que estou com Alzheimer. O jovem, hoje, é muito acelerado, enquanto pessoas da minha idade têm um processo um pouco mais lento, o que também é positivo para algumas coisas. Mas como pode um jovem achar que alguém que viveu 80 anos, que acumulou conhecimento ao longo de todo esse tempo, não tem algo que possa lhe ensinar?

Ao encarar a finitude, mestre se põe a revisar a vida e o legado

Ainda ao refletir sobre conflitos geracionais, Yanel diz sentir falta de uma vocação revolucionária, seja para virar do avesso a arte e a cultura, “como fez por último Elvis Presley com o rock ‘n’ roll” ou para contestar e mudar a sociedade, “como Papa Francisco, que morreu sem ter tido tempo para concluir a mudança que queria”:

- Não falo como desrespeito a esta geração. É mais como uma súplica. Venho de uma geração que vivia em outro ritmo, que não dava tanta resposta imediata às coisas. Era mais ligada à intelectualidade e tinha esse espírito revolucionário. O mundo não precisa de muitos revolucionários, só precisa de alguém capaz de fazer um movimento que leve a humanidade a um novo estágio, que faça a sociedade evoluir.

Provocado sobre se o termo revolucionário caberia bem em sua biografia, como músico que influenciou diversas gerações de instrumentistas, especialmente no Rio Grande do Sul, e que é tido como responsável por tirar o violão do canto do palco e dar ao instrumento o papel de protagonista na música produzida no Estado, Yanel é direto: