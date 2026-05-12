“O cinema é um ato coletivo”, diz Marcelo Gomes que vem a Caxias ministrar oficina de direção cinematográfica 

Marcelo Gomes lançou seu primeiro longa-metragem, “Cinema, Aspirinas e Urubus”, em 2005, na mostra Un Certain Regard do Festival de Cannes. Mujica / Divulgação

Desembarca em Caxias do Sul, nesse início de outono com cara de inverno, o cineasta pernambucano Marcelo Gomes. Diretor de filmes como Cinema, Aspirinas e Urubus (2005), Retrato de um Certo Oriente (2024), Criaturas da Mente (2025) e séries como Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente, o cara vem para cá a convite do Ecossistema da Montanha para ministrar uma oficina gratuita. Vai ser nesta sexta-feira (15), às 19h30min, na Sala Futuro do Centro Universitário da Serra Gaúcha (FSG). A entrada é franca e o acesso é por ordem de chegada.

Os temas a serem explorados por Marcelo Gomes durante a oficina são: A direção cinematográfica e o personagem; Direção de atores: Técnicas de ensaio e improvisação, Temperatura de interpretação e A relação entre o personagem e a locação; A montagem: solidificação do personagem e seu tempo emocional interno; e A relação do personagem escrito com a fotografia, arte e figurino.

Na entrevista a seguir, o diretor enfatiza sua preocupação com a construção dos personagens. Em seus filmes, há personagens que parecem sempre atravessar algo: uma estrada, uma cidade, um estado de espírito. Mais do que contar histórias, o cineasta constrói um olhar sobre o mundo onde o deslocamento, o silêncio e a espera ganham protagonismo.

É essa forma de ver e filmar que ele propõe discutir em Caxias do Sul, ao participar de uma imersão sobre direção cinematográfica e construção de personagens.

Leia a entrevista a seguir

Sendo um cineasta pernambucano, como você vê hoje a formação de novos realizadores fora do eixo Rio-São Paulo? Iniciativas como a da Serra gaúcha podem, de fato, criar um ecossistema próprio?

Olha, quando eu comecei a fazer cinema, nos anos 1990, a produção era concentrada entre Rio e São Paulo. Então eram só esses dois lugares do Brasil que iam falar de um país imenso, continental como o Brasil. O que é bacana hoje em dia, é que você tem um cinema produzido em Pernambuco, no Ceará, no Paraná, no Rio Grande do Sul, em Brasília, em Minas, em vários lugares. Cada um com suas peculiaridades e cada um mostrando um ponto de vista diferente. Isso só enriquece a cultura brasileira, porque a gente vai ver muitas caras desse país e filmes com diferentes sotaques. Então uma iniciativa como essa do Ecossistema da Montanha é fundamental para que o Brasil continue a produzir filmes com diferentes olhares, com diferentes cores e com diferentes sotaques, para que a gente compreenda melhor que país é esse através do cinema plural.

Seus personagens muitas vezes parecem deslocados do mundo, ou até em ‘desacordo’ com ele. Isso fala mais sobre esses personagens ou sobre o mundo que estamos construindo?

Olha, quando você escreve um roteiro, você escreve lá no seu laboratório, desenvolvendo no seu escritório, no clima frio. Depois, chegam as atrizes, os atores que dão vida, dão carne e osso a esses personagens. Eles trazem emoções e visões diferentes e, ao mesmo tempo que você vai coreografar as cenas, elas vão tomando outra dinâmica. Porque o filme é algo dinâmico que vai se transmutando com a chegada dos atores, depois com a chegada das locações, com as filmagens, com a montagem, e para deixar esse cinema cada vez mais vivo, você tem que aceitar essas inspirações trazidas por esses atores e também você se inspirando com eles e mudando o roteiro. Afinal de contas, o cinema é um ato coletivo e todas as pessoas envolvidas têm que trazer suas criatividades, suas invenções para os atores. O trabalho só vai enriquecer.

Onde está, para você, o equilíbrio entre dirigir o ator e abrir espaço para a improvisação dele?

Olha, eu gosto de fazer cinema de personagens e eu gosto de construir personagens que eles vão se confrontar com dilemas e questões que eu não entendo. E eu vou, de uma forma ou de outra, aprender com esse personagem a lidar com questões que eu não entendo, seja o migrante que sai do Nordeste para tentar a vida em São Paulo e abandonar sua família, como é o caso do Cinema Aspirinas e Urubus, como é o caso da Verônica, que ela torna o processo de maturação e ela não entende muito bem como viver esse processo de se transformar de um estudante para uma profissional, esse processo de maturação dela. Então todos os meus filmes, os personagens trazem dilemas e reflexões sobre a vida, e logicamente esses dilemas e essas reflexões são singulares, e por isso mesmo são personagens que de uma forma ou de outra estão enfrentando dilemas existenciais. Eu acho que isso é fundamental no meu cinema. Então, talvez, a sociedade que é deslocada, como você diz, ou o personagem é deslocado, ou as duas coisas. Mas o personagem, de uma forma ou de outra, vive dramas existenciais profundos. E eu quero falar desses dramas, entender melhor esses dramas e compartilhar essas dúvidas que surgem com os espectadores.

Um dos pontos que você vai abordar na oficina é “A montagem: solidificação do personagem e seu tempo emocional interno”. De que forma esse personagem é lapidado desde sua criação no roteiro até a versão da montagem final?

Como eu falei, para mim, um filme tem que ser algo vivo, tem que se manter vivo, e o roteiro é só o início dessa jornada e, não o fim. Então o roteiro é a palavra, escrita, depois disso os atores ganham vidas, improvisamos questões, levantamos outras e vamos lapidando pouco a pouco esse personagem. Depois vem as filmagens nas locações e a cada dia da filmagem a gente vai descobrindo mais elementos e mais camadas dessas personagens, e a gente vai lapidando.

Depois vem a montagem, que é o momento em que você vai entender os silêncios deles, que dizem muitas coisas, porque não são só as palavras que dizem, mas o olhar, o movimento, isso tudo diz muito no personagem. Então essa lapidação começa lá no roteiro, passa pelos ensaios, pela filmagem, e se cristaliza na montagem e todas essas fases são dinâmicas, vão se modificando e se transformando para chegar no coração e nos sentimentos do personagem.

Em que projetos você está trabalhando atualmente? Entre eles, está um documentário sobre o escritor Milton Hatoum?

Então, eu estou trabalhando no documentário do escritor Milton Hatoum, que é um escritor entre dois mundos: o amazônico e o libanês, e eu tenho muita curiosidade para investigar como é que a literatura dele é desenvolvida a partir desses dois mundos. Eu estou escrevendo um drama, uma ‘dramédia’ ou uma comédia dramática existencial, tropical (risos), que se chama A Garota da Orca, que vai ser protagonizado por Rodrigo Santoro e Camila Pitanga, e estou também desenvolvendo uma ficção científica junto com o Cao Guimarães, e vamos fazer outro, O Cabo dos Prazeres, que espero estar rodando no ano que vem.

Cena de "Cinema, Aspirinas e Urubus", lançado em 2005. Divulgação / Divulgação

FILMOGRAFIA

"Cinema, Aspirinas e Urubus" (2005)

"Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo" (2009, em codireção com Karim Aïnouz)

"Era uma vez eu, Verônica" (2013)

"O Homem das Multidões" (2014, em codireção com Cao Guimarães)

"Joaquim" (2017)

"Estou Me Guardando Pra Quando O Carnaval Chegar" (documentário - 2019)

"Paloma" (2022)

"Retrato de um Certo Oriente" (2024)

"Criaturas da Mente" (documentário - 2025)

"Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente" (2025, série de TV para HBO)

"Dolores" (2025, em codireção com Maria Clara Escobar)

"Paloma" (2026, série de TV para Canal Brasil, em codireção com Maria Clara Escobar)

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