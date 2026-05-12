Cultura e Lazer

Entrevista
Notícia

“O cinema é um ato coletivo”, diz Marcelo Gomes que vem a Caxias ministrar oficina de direção cinematográfica 

A atividade é promovida pelo Ecossistema da Montanha e ocorre na Sala Futuro da FSG. A entrada é gratuita e o acesso é por ordem de chegada

Marcelo Mugnol

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