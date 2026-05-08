Cultura e Lazer

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"Nunca falamos que as atividades iriam paralisar", diz secretária da Cultura de Caxias do Sul

Mais de 10 dias após a publicação do decreto municipal que prevê cortes de horas extras, a suspensão de novas contratações e a redução do investimento direto na realização de eventos, a secretária da Cultura, Tatiane Frizzo, vem a público para apaziguar a comunidade

Marcelo Mugnol

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