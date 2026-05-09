Bom Dia! O sábado é sempre acolhido com alegria... O dia das mães nos dinamiza, pois não podemos nos esquecer dos últimos detalhes... As Mães merecem o melhor... Às Mães que já foram para o céu, a nossa prece e saudade... Abençoada vida em família... Feliz sábado!

“Não viva para que a sua presença seja notada, mas para que a sua falta seja sentida.” (Bob Marley).

A cada dia que passa, o encontro com a humildade se torna evidente e necessário. Mais do que ser percebido é imprescindível ser amado e capacitado para o amor. Somente os humildes são capazes de encontrar aconchego e autenticidade.

Não podemos nos esquecer de que há uma diferença profunda entre aparecer e permanecer. Em muitos momentos, o mundo incentiva a visibilidade, o destaque, o reconhecimento imediato. Existe uma busca constante por ser visto, por ser lembrado, por ocupar espaços que confirmem a própria existência.

No entanto, aquilo que realmente toca a vida do outro não está na intensidade com que se aparece, mas na verdade com que se vive. A presença que marca não é aquela que se impõe, mas aquela que se oferece com autenticidade.

Deus se manifesta nesse tipo de existência silenciosa, que não precisa de palco para ter valor, mas que transforma através do modo de estar. São gestos simples, palavras sinceras, atitudes coerentes que, aos poucos, constroem um significado que permanece.

Quando alguém vive dessa forma, não precisa provar quem é, porque sua essência já se revela naturalmente. A falta, então, não é sentida pela ausência física, mas pelo espaço que foi preenchido com verdade. Há uma memória que se forma nos detalhes, na escuta, no cuidado, na presença que acolhe sem exigir retorno.

E é essa memória que permanece quando tudo o resto passa. Viver assim exige desapego da necessidade de reconhecimento imediato e uma entrega mais profunda ao que realmente importa. Não se trata de ser notado por muitos, mas de ser verdadeiro nos encontros que a vida oferece.

Aos poucos, o coração compreende que não é a quantidade de presença que define o valor, mas a qualidade com que ela é vivida. E então, a vida deixa de ser uma tentativa de aparecer e se torna uma oportunidade de marcar com sentido.

Porque aquilo que é vivido com verdade não precisa de esforço para ser lembrado. Ele simplesmente permanece, como presença que continua mesmo quando já não está visível. De todas as presenças, as mães são eternizadas. Quanto amor num único ser. Que a gratidão seja a nossa melhor prece.