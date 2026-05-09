Cultura e Lazer

Presença que permanece
Notícia

Não podemos nos esquecer de que há uma diferença profunda entre aparecer e permanecer

O coração compreende que não é a quantidade de presença que define o valor, mas a qualidade com que ela é vivida

Frei Jaime Bettega

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