Na edição de dez anos, Festival Literário Infantil Sesc deve contemplar sete mil alunos de Bento Gonçalves

Apresentação de Os Destemperados, no Festival Literário Infantil Sesc, em 2025. Cena 360 Produtora / Divulgação

A edição que celebra os dez anos do Festival Literário Infantil Sesc em Bento Gonçalves deve contemplar sete mil alunos da Educação Infantil ao 4º ano do Ensino Fundamental de 50 escolas das redes municipal e estadual. As atividades ocorrem entre 11 e 21 de maio em colégios e espaços públicos do município da Serra.

Neste edição, o tema é ...tanta história pra contar, com destaque ao poder da literatura na formação da imaginação, na construção de vínculos afetivos e na criação de memórias entre crianças e adultos. Para levar esse universo lúdico aos alunos, o festival contará com nove patronos.

Os destaques da programação ficam com o sarau comemorativo de 10 edições do evento, no dia 15 de maio, às 19h, no Clube Aliança, e o BiblioSesc, biblioteca móvel do Sesc, que o público poderá conferir suas ações nos dias 13 e 14 de maio, na Via Del Vino.

A biblioteca será conduzida por Bárbara Catarina, artista convidada para além do time de patronos. Há quase 30 anos, ela coordenada o espaço de contadores de histórias da Feira do Livro de Porto Alegre.

Beatriz Myrrha foi patrona na edição de 2025. Cena 360 Produtora / Divulgação

Os patronos

Para esta edição, os patronos são escritores e escritoras que ocuparam o posto em anos anteriores. As atividades literárias serão comandadas por essa equipe.

Essa seleção é composta por Alexandre Brito, André Neves, Beatriz Myrrha, Carlos Neves, o Kalunga, Christina Dias, Danilo Furlan, Eleonora Medeiros, Ivan Zigg e Marô Barbieri. Conheça mais dos autores e autoras abaixo.

Alexandre Brito: escritor, poeta e músico, integrante da banda Os poETs e editor de projetos como a Castelinho Edições e a AMEOP – Ame o Poema Editora, com atuação dedicada à poesia e à literatura para diferentes idades.

escritor, poeta e músico, integrante da banda Os poETs e editor de projetos como a Castelinho Edições e a AMEOP – Ame o Poema Editora, com atuação dedicada à poesia e à literatura para diferentes idades. André Neves: nascido no Recife e radicado em Porto Alegre, reconhecido com prêmios como Jabuti, Açorianos e distinções internacionais, com trajetória marcada pela pesquisa da imagem narrativa na literatura infantil.

nascido no Recife e radicado em Porto Alegre, reconhecido com prêmios como Jabuti, Açorianos e distinções internacionais, com trajetória marcada pela pesquisa da imagem narrativa na literatura infantil. Beatriz Myrrha: a mineira é contadora de histórias, educadora e mestre em música, que atua desde 1990 na formação de leitores e educadores, além de ser fundadora do Coral dos Desafinados e referência em projetos de narração e musicalização.

a mineira é contadora de histórias, educadora e mestre em música, que atua desde 1990 na formação de leitores e educadores, além de ser fundadora do Coral dos Desafinados e referência em projetos de narração e musicalização. Carlos Neves, o Kalunga: natural de Jaguarão e radicado em Caxias do Sul, que é poeta, contador de histórias e autor de mais de 20 livros infantis, além de CDs voltados ao público infantil e ampla atuação em eventos culturais e escolares.

natural de Jaguarão e radicado em Caxias do Sul, que é poeta, contador de histórias e autor de mais de 20 livros infantis, além de CDs voltados ao público infantil e ampla atuação em eventos culturais e escolares. Christina Dias: nascida em Porto Alegre, com formação em Letras, Direito e Jornalismo, e premiada com o Açorianos com obras voltadas ao público infantil que exploram temas sensíveis e criativos.

com formação em Letras, Direito e Jornalismo, e premiada com o Açorianos com obras voltadas ao público infantil que exploram temas sensíveis e criativos. Danilo Furlan: pedagogo, bonequeiro e contador de histórias, além de diretor da Cia Manipulando Teatro de Animação e idealizador de projetos como a Festa Literária de Quintal (FLIQ) e o Festebom, com forte atuação na promoção da leitura por meio do teatro e da mediação cultural.

pedagogo, bonequeiro e contador de histórias, além de diretor da Cia Manipulando Teatro de Animação e idealizador de projetos como a Festa Literária de Quintal (FLIQ) e o Festebom, com forte atuação na promoção da leitura por meio do teatro e da mediação cultural. Eleonora Medeiros: pedagoga e escritora, defende a literatura infantil como espaço de afeto e encontro, atuando também na formação de leitores e projetos de incentivo à leitura.

pedagoga e escritora, defende a literatura infantil como espaço de afeto e encontro, atuando também na formação de leitores e projetos de incentivo à leitura. Ivan Zigg: autor de mais de cem livros, ilustrador e músico, transita entre diferentes linguagens artísticas com humor e criatividade em suas narrativas.

autor de mais de cem livros, ilustrador e músico, transita entre diferentes linguagens artísticas com humor e criatividade em suas narrativas. Marô Barbieri: escritora bento-gonçalvense com mais de 27 livros publicados, é professora de Letras, contadora de histórias e referência na formação de mediadores de leitura, com atuação em diversos países e forte ligação com projetos educacionais.

Programação nos bairros

A programação deste ano também contempla atividades nos bairros de Bento Gonçalves. Nos dias 16 e 17 de maio, o festival ocupa praças de diferentes localidades com contações de histórias, encontros com autores, apresentações artísticas, distribuição de pipoca e ações culturais.

As atividades acontecem na Praça CEU (bairro Ouro Verde), no Parque das Nascentes Chico Mendes (bairro Fátima), na Praça da Comunidade Nossa Senhora das Dores (Tuiuty) e na Praça do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (bairro Municipal).

Entre os participantes estão escritores, contadores de histórias, projetos sociais e iniciativas de incentivo à leitura, além da presença de livrarias locais, que oferecem descontos especiais em livros infantis durante o período do evento.

Mais informações podem ser obtidas através do WhatsApp (54) 2018-1590.

Festival Literário Infantil Sesc - Sesc Bento Gonçalves

Data: de 11 a 21 de maio

de 11 a 21 de maio Ingressos: gratuito

Programação geral:

11 a 14/05 (segunda a quinta-feira)

Contação de histórias em escolas municipais infantil e de ensino fundamental

13 e 14/05 (quarta e quinta-feira)

Atividades da Bibliosesc

Local: na Praça Via Del Vino

Horário: 9h30 às 18h

15/05 (sexta-feira)

Sarau em comemoração aos 10 anos de evento

Local: Clube Aliança (Rua Mal. Deodoro, 127)

Horário: 19h

16/05 (sábado)

Contações de histórias, encontros com autores, apresentações artísticas, distribuição de pipoca e ações culturais

Local 1: Praça CEU – Bairro Ouro Verde

Horário:14h

Local 2: Parque das Nascentes Chico Mendes

Horário:14h

17/05 (domingo)

Contações de histórias, encontros com autores, apresentações artísticas, distribuição de pipoca e ações culturais

Local 1: Praça Comunidade Nossa Senhora das Dores

Horário:14h

Local 2: Praça do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Horário:14h

18 a 21/05 (segunda a quinta-feira)