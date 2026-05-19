Mostra Cultural dos Coros do Moinho/UCS irá movimentar o Centro de Cultura Ordovás, em Caxias, neste domingo

Sob a regência de Cris Ferronato, coros do Moinho/UCS reúnem cantores com idade entre 9 e 29 anos Mauricio Concatto / Divulgação

Um show, um concerto ou um recital, quando apresentado no palco, é o resultado de um longo processo e de uma série de escolhas. Compartilhar com o público como ocorre essa construção é a proposta da Mostra Cultural dos Coros do Moinho/UCS, que ocorre neste domingo, às 18h, no Zarabatana Café (no Centro de Cultura Ordovás), em Caxias do Sul. A entrada é gratuita.

Além de apresentar algumas músicas que ainda estão em fase de desenvolvimento, os cantores e instrumentistas dos coros Infantojuvenil e Juvenil do Moinho/UCS irão tirar dúvidas do público sobre formação de repertório, arranjos, cuidados com a voz e outros temas relacionados à música coral. A atividade será conduzida pela regente e diretora artística Cris Ferronato e pelos músicos Alexandre Fritzen da Rocha (piano), Giovane Bressan Albarello (percussão) e Bruno Borges (baixo e guitarra).

– A proposta dessa primeira Mostra Cultural é abrir os bastidores do trabalho para o público, compartilhar os processos de construção dos arranjos e mostrar como as escolhas vocais e instrumentais acontecem dentro do grupo. Queremos que as pessoas conheçam esse backstage, conversem com a gente e acompanhem até músicas que ainda estão em desenvolvimento, entendendo como nasce e se monta um trabalho coral – comenta Cris Ferronato.

Com propostas entrelaçadas, os Coros do Moinho/UCS oferecem formação gratuita e desenvolvem uma prática coral voltada a ir além do aprimoramento artístico e vocal dos participantes, mas também como foco em ser um espaço de escuta e afeto por meio da música como forma de expressão. Ativo desde 2013, o Coro Juvenil reúne jovens de 16 a 29 anos da cidade e região. Já o Coro Infantojuvenil iniciou suas atividades em 2025, contemplando crianças e adolescentes de 9 a 15 anos. A inscrição para novas vozes normalmente ocorre no início de cada ano e é aberta à comunidade, inclusive para moradores de outras cidades da região.

– Como é um projeto comunitário, a pessoa só tem de ter disponibilidade para participar de todas as atividades anuais do coro e o aprimoramento vocal vai acontecendo ao longo do trabalho. Independente da musicalidade com que cada um chega, todos vão trabalhando juntos, cada um na sua realidade – destaca a regente.

A 1ª Mostra Cultural conta com a produção cultural de Karine Silva e financiamento da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Caxias do Sul.