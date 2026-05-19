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Notícia

Mostra Cultural dos Coros do Moinho/UCS irá movimentar o Centro de Cultura Ordovás, em Caxias, neste domingo

Com proposta interativa, integrantes irão falar sobre a montagem de repertórios, arranjos e práticas dos coros

Andrei Andrade

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