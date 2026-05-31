Morre, aos 101 anos, dona Iracema Meletti, homenageada por bloco do Carnaval de Caxias

Morreu neste domingo (31), aos 101 anos, dona Iracema de Lima Meletti. Ela foi homenageada no Carnaval deste ano pelo Bloco da Ovelha, ostentando a faixa de Ovelheza 2026.
Benzedeira e moradora da Rua Tronca — por onde passa a a folia do Bloco da Ovelha — ela foi escolhida, principalmente, por valorizar a arte. Indiretamente, dona Iracema influenciou na continuidade dos trabalhos do Bloco da Ovelha — dado que a filha dela, Mara Meletti, 64 anos, é professora de música e deu aulas para os dois organizadores do evento, Leonardo Ferrolho e Vicente Pires.
"Dona Iracema acompanhou o crescimento de sonhos coletivos e defendeu o fazer artístico", diz a postagem que anunciou a homenagem em fevereiro, no Instagram.
Para a atriz, diretora e integrante do Bloco da Ovelha, Carla Vanez, responsável por entregar a faixa para a dona Iracema, no Carnaval, fica a lembrança de uma mulher forte:
— Fiquei muito triste com a notícia de que a nossa Ovelheza 2026, dona Iracema, partiu hoje (domingo). Tive a honra de conhecê-la e de coroá-la. Um doce, uma verdadeira rainha, uma mulher de força imensa de quem atravessou mais de um século, colecionando muitas histórias, afetos, ensinamentos. Ela certamente deixa marcas profundas em muitas vidas — acredita Carla.
O sepultamento de dona Iracema está marcado para às 10h de segunda-feira (1°), no Cemitério Público de Caxias do Sul. O velório é realizado na sala dois, das Capelas Cristo Redentor.