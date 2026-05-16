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Memória, arte e fé: livro resgata a história da Igreja Santo Sepulcro, um dos templos mais simbólicos de Caxias

Entre vitrais, esculturas e a pintura da ressurreição, publicação revisita a trajetória de um patrimônio histórico que atravessa gerações de caxienses

Pablo Ribeiro

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