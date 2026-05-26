Cultura e Lazer

Música brasileira
Notícia

Marcelo Jeneci traz sua peculiar mistura de ritmos e timbres a Caxias do Sul, nesta quarta-feira

Show que integra o Circuito Sesc de Música será no Teatro Municipal Pedro Parenti, às 20h

Andrei Andrade

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