Marcelo Jeneci traz sua peculiar mistura de ritmos e timbres a Caxias do Sul, nesta quarta-feira

Alternando momentos com a sanfona, o teclado e o sintetizador, Jeneci une tradição e modernidade Divulgação / Festival Palco Giratório Sesc

A mistura de influências que vão desde ritmos nordestinos de raiz até os grooves mais contemporâneos, que resultou em um dos artistas mais criativos da música brasileira neste século, desembarca nesta quarta-feira (27) em Caxias do Sul na figura de Marcelo Jeneci. O cantor, compositor e multi-instrumentista paulista se apresenta no Teatro Municipal Pedro Parenti (Casa da Cultura), às 20h, em show que integra a temporada do Circuito Sesc de Música.

Além da sanfona, dos teclados e sintetizadores, Jeneci chega a Caxias acompanhado dos músicos Edd Woiski, no três cubano (instrumento de cordas derivado do violão), e Franci Oliver na percussão. O repertório passeia pela sua discografia, iniciada em 2010 com Feito Pra Acabar, trazendo novos arranjos para sucessos daquele trabalho, como Pra Sonhar, e de outras fases, como O Melhor da Vida (do álbum De Graça, de 2013) e Lembrança de Um Beijo (de Caravana Sairé, de 2023), além de oferecer pitadas do seu próximo álbum, previsto para o segundo semestre.

Na última segunda-feira, Jeneci se apresentou diante de uma plateia que lotou o teatro do Sesc em Passo Fundo. Se o setlist em Caxias repetir o que foi apresentado dias atrás, o público poderá se emocionar com os versos de Felicidade (Você vai rir sem perceber/ Felicidade é só questão de ser), escrita em parceria com Chico César, e de Dois Animais, releitura de um sucesso de Alceu Valença dos anos 1980, além da recente Fome do Metal, que traz ambientação inspirada no sertão nordestino e que foi uma das duas faixas inéditas apresentadas no álbum ao vivo Solo, de 2025. A poética Gravitacional, que estourou na voz de Elba Ramalho, também foi revisitada.