Marcado para 5 e 6 de junho, 1º Cambará Jazz Festival anuncia programação 

Cambará do Sul irá receber nos dias 5 e 6 de junho, em meio ao feriado de Corpus Christi, a primeira edição do Cambará Jazz Festival. Com entrada gratuita, o evento será realizado na Rua Coberta (Avenida Getúlio Vargas, em frente à Praça São José) e irá reunir atrações nacionais e internacionais, com foco na música instrumental e nas aproximações entre o jazz e outros gêneros, como o blues e o choro.
Na sexta-feira, a partir das 19h, sobem ao palco o duo francês de clarinete e saxofone NoSax NoClar, Mathias Sete Cordas Trio (POA), o projeto “Miles + Coltrane 100 anos”, com Ras Vicente Quinteto (POA), além da cantora hondurenha radicada no Rio de janeiro Indiana Nomma, conhecida por interpretar tributos a Mercedes Sosa e Ella Fitzgerald.
No sábado, também a partir das 19h, sobem ao palco os paulistas do Will Bordieri Organ Trio, o Renato Borghetti Trio, e o guitarrista norte-americano de blues Kirk Fletcher, acompanhado pela Bruno Marques Band (MG), encerrando a programação.
Além dos shows, que irão iniciar à tarde e se estender até a noite, haverá programação especial voltada para o turismo, com visitações aos cânions, e diversas opções gastronômicas com restaurantes locais.
O Cambará Jazz Festival é realizado pela Branco Produções e Som Brasil Produtora, com recursos da Lei Rouanet, do Ministério da Cultura, e apoio da Prefeitura Municipal de Cambará do Sul.