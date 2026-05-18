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Jovens moradores dos bairros Jardelino Ramos e Mariani, em Caxias do Sul, exibem suas fotografias no Museu Municipal

Imagens foram capturadas sob a orientação da fotógrafa Tatiéli Sperry. “Ângulo de Visão” pode ser vista a partir desta terça-feira (19), às 18h30min

Pedro Zanrosso

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