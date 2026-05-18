Jovens moradores dos bairros Jardelino Ramos e Mariani, em Caxias do Sul, exibem suas fotografias no Museu Municipal

Entre janeiro e março deste ano, a fotógrafa Tatiéli Sperry emprestou conhecimento e equipamentos para que jovens dos bairros Jardelino Ramos e Mariani, em Caxias do Sul, pudessem construir sua linguagem visual registrando as respectivas perspectivas.
O resultado do projeto que apresentou a eles conhecimentos técnicos básicos e práticas criativas será exposto a partir desta terça-feira (19) no Museu Municipal de Caxias do Sul.
A exposição Ângulo de Visão fica em cartaz até o dia 5 de julho, apresentando 32 fotografias. Por meio dessas imagens os jovens fotógrafos se reconhecem como cultivadores de memórias, registrando seus lugares de pertencimento e suas visões de mundo.
— É uma forma de enxergar pelos olhos deles. Esse projeto nasce do desejo de olhar para os territórios com mais cuidado e escuta. A exposição é para que eles se sintam pertencentes e valorizados também nesses espaços. E o Museu Municipal acolher a exposição que vem através do olhar de periferia é muito importante, não só para os jovens, mas para a cidade como forma de democratizar os espaços — reflete Tatiéli.
O projeto foi estruturado por etapas, envolvendo formação técnica, exercícios práticos e de experimentação, desenvolvimento de narrativas visuais, curadoria e edição.
Ângulo de Visão foi realizado com financiamento da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Caxias do Sul, com apoio cultural das empresas Randoncorp, Villagio Caxias e Go Image. A produção cultural é de Franciele Oliveira.
Programe-se
- O quê: exposição “Ângulo de Visão”, com 32 fotografias de jovens moradores dos bairros Jardelino Ramos e Mariani.
- Quando: abertura nesta terça-feira (19), às 18h30min. A exposição pode ser visitada de terça a sábado, das 10h às 16h, até o dia 5 de julho.
- Onde: Museu Municipal de Caxias do Sul (Rua Visconde de Pelotas, 586 - bairro Centro - Caxias do Sul).
- Quanto: entrada franca.