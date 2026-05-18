Jovens moradores dos bairros Jardelino Ramos e Mariani, em Caxias do Sul, exibem suas fotografias no Museu Municipal

“Ângulo de Visão” pode ser vista entre 19 de maio e 5 de julho, no Museu Municipal de Caxias do Sul. Emyly Lambrecht / Divulgação

Entre janeiro e março deste ano, a fotógrafa Tatiéli Sperry emprestou conhecimento e equipamentos para que jovens dos bairros Jardelino Ramos e Mariani, em Caxias do Sul, pudessem construir sua linguagem visual registrando as respectivas perspectivas.

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O resultado do projeto que apresentou a eles conhecimentos técnicos básicos e práticas criativas será exposto a partir desta terça-feira (19) no Museu Municipal de Caxias do Sul.

A exposição Ângulo de Visão fica em cartaz até o dia 5 de julho, apresentando 32 fotografias. Por meio dessas imagens os jovens fotógrafos se reconhecem como cultivadores de memórias, registrando seus lugares de pertencimento e suas visões de mundo.

— É uma forma de enxergar pelos olhos deles. Esse projeto nasce do desejo de olhar para os territórios com mais cuidado e escuta. A exposição é para que eles se sintam pertencentes e valorizados também nesses espaços. E o Museu Municipal acolher a exposição que vem através do olhar de periferia é muito importante, não só para os jovens, mas para a cidade como forma de democratizar os espaços — reflete Tatiéli.

O projeto foi estruturado por etapas, envolvendo formação técnica, exercícios práticos e de experimentação, desenvolvimento de narrativas visuais, curadoria e edição.

Ângulo de Visão foi realizado com financiamento da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Caxias do Sul, com apoio cultural das empresas Randoncorp, Villagio Caxias e Go Image. A produção cultural é de Franciele Oliveira.

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