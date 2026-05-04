Cultura e Lazer

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Inspirados pelo universo literário, Jane de Bhoni e Sergio Lopes abrem exposições individuais, em Caxias do Sul

As obras de "Superfícies do Feminino Revisitadas", de Jane de Bhoni, podem ser vistas a partir de quarta-feira (6), na Galeria de Arte Elyr Ramos Rodrigues, enquanto que  "I’m a Book", de Sergio Lopes, entra em cartaz quinta-feira (7), na Galeria Arte Gerd Bornheim

Marcelo Mugnol

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