Inspirados pelo universo literário, Jane de Bhoni e Sergio Lopes abrem exposições individuais, em Caxias do Sul

"Superfícies do Feminino Revisitadas", de Jane de Bhoni pode ser visitada a partir desta quarta-feira (6), na Galeria de Arte Elyr Ramos Rodrigues, na UCS, ficando em cartaz até o dia Jane de Bhoni / Divulgação

Dois dos artistas mais pop de Caxias do Sul vão expor sua produção mais recente nesta semana. Amigos dentro e fora das artes, Jane de Bhoni e Sergio Lopes mostram afinidades que vão além da estética e da linguagem que utilizam. Nessas exposições a inspiração vem da literatura — com maior evidência nas obras do Sergio Lopes.

Nesta quarta-feira (6), às 19h40min, Jane de Bhoni participa de um bate-papo com as curadoras da mostra Superfícies do Feminino Revisitadas, as professoras Mara Galvani e Silvana Boone. Na pauta, as gurias vão falar sobre o trânsito entre arte e design, tanto na produção visual da Jane, quanto em sua docência. Vai ser na Galeria de Arte Elyr Ramos Rodrigues, no Bloco J da UCS.

Estão à mostra 15 desenhos em grafite sobre papel e 12 pinturas em acrílico sobre tela, com dimensões variáveis, produzidas nos últimos dois anos. A artista transforma mulheres em personagens que parecem ter saído de histórias literárias. Suas composições e estampas misturam o gráfico e o têxtil, fazendo alusão desde ao designer têxtil William Morris até padrões clássicos ou étnicos de diferentes procedências.

Alice, uma das personagens mais icônicas da literatura, nessa obra da Jane de Bhoni, segurando o Coelho Branco, criação do imaginário inventivo de Lewis Carroll. Jane de Bhoni / Divulgação

“No universo contemporâneo, a arte se conecta com diferentes linguagens criativas. Tais como artistas mulheres que, no início do século 20, estiveram à frente da Bauhaus, a mais icônica escola de arte e design, presente até hoje no imaginário criativo. Como artista e designer, Jane mescla sua potência criativa, evidenciando a estética do feminino em padrões que seduzem o olhar e convidam a um mergulho para além da superfície”, enfatizam as curadoras, no texto de apresentação da mostra.

Natural de São Marcos, Jane é professora dos cursos de Artes Visuais e Design da UCS, com uma trajetória de três décadas como artista e vasta experiência no campo do design gráfico.

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O quê: Superfícies do Feminino Revisitadas, de Jane de Bhoni.

Quando: abertura quarta-feira (6), às 19h40min, com bate-papo entre a artista e as curadoras Mara Galvani e Silvana Boone. Em cartaz até o dia 28 de maio (visitação de segunda a sexta-feira, das 9h às 22h).

Onde: Galeria de Arte Elyr Ramos Rodrigues (Bloco J da UCS).

Quanto: entrada franca.

Visitas de escolas e grupos: agendamento pelo fone (54) 3289.9000 ou pelos e-mails: srvarela@ucs.br; sgervaso@ucs.br; mamgalv1@ucs.br.

"O Pequeno Príncipe", de Antoine de Saint-Exupéry, é uma das capas de livros retratadas na exposição de Sergio Lopes. Acervo pessoal / Divulgação

Capas de livros com o traço do Sergio Lopes

As obras da Jane de Bhoni parecem ter saído de textos literários, algo que fica mais no campo da sugestão de fruição ao espectador. No caso das telas da exposição I’m a Book, de Sergio Lopes, que podem ser vistas a partir de quinta-feira (7), às 19h, na Galeria Arte Gerd Bornheim, a inspiração é 100% literária. Não só pelo nome da mostra, mas principalmente em sua execução.

Sergio enfatiza que essa mostra é dedicada aos livros, porque ele os considera de grande importância não somente para a sua formação como indivíduo, mas também da humanidade. Nas telas, o artista cria possíveis capas de livros em que o retrato — marca muito presente em suas obras —, é pintado de forma realista, buscando cada vez mais um efeito fotográfico por meio de um domínio técnico apurado e preciso.

“Não é sobre o que o título sugere, mas como cada um sente ao perceber as imagens acompanhadas por círculos coloridos como se fossem balões provocando um diálogo silencioso, mas com energia quase lisérgica, potencializando a experiência entre o que se lê e o que se sente”, escreve a gestora cultural Vera Lannes.

Entre as capas de livros criadas por Sergio Lopes está "Notas de um velho safado", de Charles Bukowski. Sergio Lopes / Divulgação

A escolha dos livros é eclética, porque pretende aproximar o espectador. Quem não for fisgado por Antoine de Saint-Exupéry, de O Pequeno Príncipe, talvez se identifique com Charles Bukowski, de Notas de um velho safado.

Ao fim e ao cabo, nessas leituras propostas por Sergio Lopes estão reflexões sobre a passagem do tempo e as memórias que essas histórias evocam.

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