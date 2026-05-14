Cultura e Lazer

Graphic novel
Notícia

Ilustrador caxiense Frank Tartarus adapta conto machadiano em "Rei dos Ratos", que tem lançamento nesta sexta-feira

Obra é inspirada no conto "A Causa Secreta", lançado originalmente em 1885 e que é considerado um dos mais sombrios do autor fluminense. Sessão de autógrafos será na livraria Livreiríssima

Andrei Andrade

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