Ilustrador caxiense Frank Tartarus adapta conto machadiano em "Rei dos Ratos", que tem lançamento nesta sexta-feira

Título do livro faz referência a fenômeno raro em que ratos ficam aprisionados ao ter suas caudas entrelaçadas Reprodução / Divulgação

O ilustrador caxiense Frank Tartarus volta a prestar tributo ao mestre maior da literatura brasileira, Machado de Assis, adaptando um de seus contos em "Rei dos Ratos", que terá lançamento nesta sexta-feira, a partir das 19h, na livraria Livreiríssima, em Caxias do Sul, com sessão de autógrafos e bate-papo sobre o universo dos quadrinhos e a adaptações literárias para o formato HQ.

Com 64 páginas, o livro busca inspiração no conto "A Causa Secreta", publicado originalmente em 1885 e considerado um dos mais sombrios da obra machadiana. Na história, o jovem médico Garcia se aproxima do casal Fortunato e Luiza, mas passa a desconfiar do comportamento do anfitrião, cuja aparência respeitável parece esconder impulsos sádicos. "Rei dos Ratos", o título dado por Tartarus, faz referência ao nome dado ao raro fenômeno em que caudas de ratos ficam entrelaçadas e formam um nó, aprisionando os animais. A imagem serve como metáfora para as relações doentias e destrutivas entre os protagonistas e dialoga com outra inspiração do trabalho do caxiense, que é o universo do terror lovecraftiano, em referência ao escritor H.P. Lovecraft.

Algumas das ilustrações de "Rei dos Ratos" Reprodução / Divulgação

_ Quando comecei a trabalhar no roteiro, percebi que cabiam elementos do horror cósmico (subgênero da ficção de terror associado ao universo de Lovecraft), por se tratar de uma história que fala sobre o mal absoluto, quando um ser humano é totalmente incapaz de sentir empatia e que nos deixa abismados com o que ele é capaz de fazer para provocar sofrimento e sua total indiferença pelo outro _ destaca Tartarus, que assina os desenhos, roteiro e a arte-finalização da obra.

O ilustrador, de 42 anos, comenta ainda que a adaptação já poderia ter entrado na graphic novel "Machado de Assis: contos adaptados", que lançou em 2023 tendo Adan Marini e Wagner Carsten como coautores. No entanto, por se tratar de um conteúdo mais violento, o trio optou por deixar a história de fora daquela antologia, que ilustrou os contos "Pai contra mãe", "O espelho" e "A igreja do Diabo". Para o futuro, Tartarus diz querer trabalhar em novas parcerias póstumas com o autor de Dom Casmurro, sem deixar de imprimir sua marca pessoal nas adaptações.

Capa de "Rei dos Ratos", de Frank Tartarus Reprodução / Divulgação

- É comum ver adaptações das obras de Machado ou de qualquer outro autor que são muito engessadas, onde o ilustrador não se permite brincar com a narrativa utilizando os recursos da história em quadrinhos. É como um copia e cola do texto original ilustrando algumas situações descritas na história. O que tento fazer sempre é dar uma modernizada, como se estivesse trabalhando na adaptação de uma peça teatral, em que tu manténs um texto base, mas faz a tua interpretação daquela história - comenta.

Lançado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), do Ministério da Cultura, "Rei dos Ratos" tem a participação do quadrinista Wagner Carsten, que assina o letramento, termo dado à inserção das falas nos balões e onomatopeias sobre as ilustrações. Os exemplares estarão à venda no lançamento a R$ 50.

PROGRAME-SE

O quê: lançamento de "Rei dos Ratos", graphic novel de Frank Tartarus

Quando: nesta sexta-feira, às 19h30min

Onde: livraria Livreiríssima (Rua Marquês do Herval, 969), em Caxias do Sul

Quanto: evento gratuito (o livro estará à venda por R$ 5O).



