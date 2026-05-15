Grupo de danças de Nova Petrópolis e violinista santa-mariense farão turnê pela Alemanha e República Tcheca

A violinista Cristine Vasconcellos atua há 25 anos como professora de música em diversos municípios gaúchos Arlete Campos / Divulgação

O Grupo de Danças Böhmerland, de Nova Petrópolis, e a violinista Cristine Vasconcellos, partirão juntos em turnê europeia. A viagem ocorre neste domingo e inclui apresentações na Alemanha e na República Tcheca. Ao todo, 39 músicos e dançarinos participam da delegação, que retorna no dia 9 de junho.

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Fundado em 1987, o Böhmerland preserva tradições germânicas e da Boêmia e reúne atualmente cerca de 120 integrantes, distribuídos entre categorias que vão da infância à fase adulta. Esta será a terceira turnê internacional do grupo, que esteve pela última vez na Europa em 2012.

Cristine, por sua vez, é natural de Santa Maria e professora de música há mais de 25 anos, atuando em municípios do Vale do Taquari, como Lajeado, Estrela, Colinas, Imigrante e Teutônia, além de Boa Vista do Sul, na Serra.

Durante a passagem pela Europa, o grupo fará três apresentações em Brünn, na República Tcheca, além de participações em Nový Jičín e nas cidades alemãs de Passau e Munique.