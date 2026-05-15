Cultura e Lazer

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Grupo de danças de Nova Petrópolis e violinista santa-mariense farão turnê pela Alemanha e República Tcheca

Delegação parte neste domingo, com 39 músicos e dançarinos do grupo de danças  folclóricas Böhmerland. Retorno será no dia 9 de junho

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