Cultura e Lazer

União para reconstruir
Notícia

Grupo Bailado Gaúcho apresenta espetáculo beneficente em prol do Hospital São João Batista, em Nova Prata

“Herdeiras da Terra Prometida” será apresentado neste sábado em Nova Prata, com renda destinada à reconstrução do hospital

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