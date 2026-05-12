Grupo Bailado Gaúcho apresenta espetáculo beneficente em prol do Hospital São João Batista, em Nova Prata

“Herdeiras da Terra Prometida”faz uma homenagem às mulheres imigrantes Divulgação / Divulgação

O espetáculo “Herdeiras da Terra Prometida”, do grupo Bailado Gaúcho, será apresentado neste sábado, às 19h30min, em frente ao Hospital São João Batista, em Nova Prata. A montagem une música, teatro e dança em uma homenagem aos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul, valorizando especialmente o papel das mulheres imigrantes na formação das comunidades e na preservação das tradições.

Além do grupo pratense, a programação contará ainda com a participação especial da Farina Brothers, banda formada por músicos da região. Além do caráter artístico e cultural, o evento também terá viés beneficente: toda a renda arrecadada será destinada à campanha de reconstrução do hospital, atingido por um incêndio em dezembro do ano passado.