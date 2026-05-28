Gregório Duvivier apresenta o espetáculo "O Céu da Língua", em Caxias do Sul; veja outros destaques da programação de junho na Serra gaúcha

O mês de junho promete espalhar risadas e muita música pela Serra. Além de shows e stand-ups, a região também recebe palestras e espetáculos teatrais.
O destaque fica para o espetáculo, protagonizado pelo ator Gregório Duvivier, O Céu da Língua que busca, de forma leve e bem-humorada, falar sobre a língua portuguesa. A apresentação está marcada para o dia 28 de junho, às 16h. A entrada está disponível no Meaple.
Confira o calendário:
4 de junho: Show da dupla Marcos & Belutti, na Fundaparque, em Bento Gonçalves
Confirmados como um dos shows nacionais da 34ª ExpoBento e 21ª Fenavinho, a dupla levará seus clássicos sertanejos como Domingo de Manhã, Eu Era, Romântico Anônimo e Poeira da Lua para o público da Fundaparque.
- Quando: 4 de junho (quinta-feira), às 23h.
- Onde: Fundaparque, em Bento Gonçalves (Alameda Fenavinho, 481 - Fenavinho, Bento Gonçalves - RS).
- Quanto: ingressos a partir de R$ 30 + 1 kg de alimento. Os ingressos estão à venda pelo Next Ingressos.
4 de junho: A Banda Mais Bonita da Cidade, no Pub Véio Loco, em Caxias do Sul
Formado em 2009, o grupo de indie rock leva até o Pub Véio Loco canções como Oração, que fez a banda ser reconhecida por conta do seu videoclipe que chegou até a MTV, Cantiga de Dar Adeus, Uma Atriz e Canção Para Não Voltar. Tudo isso em um show intimista dos integrantes Vinícius Nisi e Uyara Torrente.
- Quando: 4 de junho (quinta-feira), às 19h.
- Onde: Pub Véio Loco (Rua João Antônio Covolan, 313 - Subsolo - Colina Sorriso, Caxias do Sul).
- Quanto: ingressos a partir de R$ 40 (+taxas). Os ingressos estão à venda pelo Sympla.
5 de junho: Dorival Show com Netto Tomaz e Jansen Serra, no Serra Comedy Club, em Bento Gonçalves
Quem acompanha A Praça É Nossa já deve conhecer o personagem Dorival, o boiadeiro, interpretado pelo ator e comediante Netto Tomaz. Ele vem acompanhado do humorista Jansen Serra para uma apresentação que mistura stand-up, música e interação com o público, em Bento Gonçalves.
- Quando: 5 de junho (sexta-feira), às 21h.
- Onde: Serra Comedy Club (Rua Belo Horizonte, 160 - Botafogo - Bento Gonçalves).
- Quanto: ingressos a partir de R$ 45 (+taxas). Os ingressos estão à venda pelo Sympla.
5 e 6 de junho: 1º Cambará Jazz Festival, na Rua Coberta, em Cambará do Sul
Vai rolar na Serra a primeira edição do Cambará Jazz Festival. O evento reunirá atrações nacionais e internacionais muito importantes para o gênero.
- Quando: 5 e 6 de junho (sexta-feira e sábado), a partir das 19h.
- Onde: Rua Coberta, em Cambará do Sul (Av. Getúlio Vargas, em frente à Praça São José).
- Quanto: ingressos gratuitos.
6 de junho: Show da Banda Krisiun no Caxias Tattoo Fest, no Parque de Eventos da Festa da Uva, em Caxias do Sul
O metal invade o Caxias Tattoo Fest, evento de tatuagens e animes, que ocorre de 5 a 7 de junho no Parque de Eventos da Festa da Uva. A banda Krisiun, ícone do gênero no país, se apresenta no sábado e vai reunir todos os apaixonados pelo rock pesado.
- Quando: 6 de junho (sábado), a partir das 21h30min.
- Onde: Parque de Eventos da Festa da Uva (R. Ludovíco Cavinato, 1431 - Vinhedos, Caxias do Sul)
- Quanto: ingressos a partir de R$ 30 (+taxas). Os ingressos estão à venda pelo Articket.
6 de junho: Show Baile San Francisco, na All Need Master Hall, em Caxias do Sul
Um dos gênero mais ouvidos do Brasil, o sertanejo será celebrado no Baile San Francisco. Os clássicos das bandinhas e do bailão, terão vocais de Michel, Lucas e Luciano Daniel, finalistas do Dupla do Brasil, no Caldeirão do Mion.
- Quando: 6 de junho (sábado), a partir das 20h.
- Onde: All Need Master Hall R. Castelnovo, 13351 - Capivari, Caxias do Sul)
- Quanto: ingressos a partir de R$ 50 (+taxas). Os ingressos estão à venda pelo Minha Entrada.
6 de junho: stand-up "Humornejo", com Marcus Cirillo, no Serra Comedy Club, em Bento Gonçalves
Marcus Cirillo é um caipira rústico, grosso e cheio de histórias. Durante o show, os causos inacreditáveis e absurdo da vida no sertão são expostos de uma forma leve e engraçada pelo humorista.
- Quando: 6 de junho (sábado), às 21h.
- Onde: Serra Comedy Club (Rua Belo Horizonte, 160 - Botafogo - Bento Gonçalves).
- Quanto: ingressos a partir de R$ 40 (+taxas). Os ingressos estão à venda pelo Sympla.
9 de junho: Palestra com Ary Fontoura, no Grand Hotel Dall'Onder, em Bento Gonçalves
Ator de grandes clássicos da teledramaturgia brasileira, Ary Fontoura apresenta, no 1º Encontro Estadual de Pessoas Idosas, uma palestra trazendo reflexões sobre envelhecimento, relações humanas, memória afetiva e a construção de vínculos ao longo da vida.
- Quando: 9 de junho (terça-feira), às 10h.
- Onde: Salão Malbec do Grand Hotel Dall’Onder (Rua Herny Hugo Dreher, 197 - Planalto, Bento Gonçalves).
- Quanto: ingressos diretamente nas Unidades do Sesc com pacotes que incluem o transporte, estadia e participação em toda a programação.
11 de junho: stand-up Chico Vendedor Raiz, no Serra Comedy Club, em Bento Gonçalves
Sucesso nas redes sociais com seus vídeos promovendo negociações improváveis, Chico Vendedor Raiz desembarca para uma noite de muitas risadas, em Bento Gonçalves .
- Quando: 11 de junho (quinta-feira), às 21h.
- Onde: Serra Comedy Club (Rua Belo Horizonte, 160 - Botafogo - Bento Gonçalves).
- Quanto: ingressos a partir de R$ 55 (+taxas). Os ingressos estão à venda pelo Sympla.
12 de junho: show solo do humorista Rominho Braga, no Serra Comedy Club, em Bento Gonçalves
Em um espetáculo ácido, o humorista Rominho Braga promete muitas contradições e dilemas que escancaram de forma divertida e leve a sociedade que vive dizendo uma coisa e fazendo outra.
- Quando: 12 de junho (sexta-feira), às 21h.
- Onde: Serra Comedy Club (Rua Belo Horizonte, 160 - Botafogo - Bento Gonçalves).
- Quanto: ingressos a partir de R$ 35 (+taxas). Os ingressos estão à venda pelo Sympla.
12 de junho: Show de Humor com Santo Fole, no Star Multieventos, em Antônio Prado
Conhecido pelas suas dublagens engraçadas nas redes sociais, Santo Fole mistura em seu stand-up os sons da gaita com histórias pessoais.
- Quando: 12 de junho (sexta-feira), às 20h.
- Onde: Star Multieventos (Rua Germano Girotto - Antônio Prado).
- Quanto: ingressos a partir de R$ 45 (+taxas). Os ingressos estão à venda pelo Sympla.
20 de junho: Gravação do DVD da banda Pandora "Máquina do Tempo", na All Need Master Hall, em Caxias do Sul
Uma viagem pelos anos 80 e 90, é isso que a Banda Pandora traz para o palco da All Need Master Hall em junho. A apresentação, que reúne a baladas românticas e clássicos do rock, marca a gravação de Máquina do Tempo, DVD do grupo.
- Quando: 20 de junho (sábado), a partir das 21h.
- Onde: All Need Master Hall R. Castelnovo, 13351 - Capivari, Caxias do Sul)
- Quanto: ingressos a partir de R$ 50 (+taxas). Os ingressos estão à venda pelo Minha Entrada.
27 de junho: stand-up "Além da Realidade", com Sanny Machado, no Serra Comedy Club, em Bento Gonçalves
Discutir as situações que a mente cria, recria e distorce na realidade. O hipnólogo Sanny Machado gera uma experiência sensorial e engraçada, passando por momentos e lembranças cômicas do público que rompem a barreira entre o consciente e o subconsciente.
- Quando: 27 de junho (sábado), às 21h.
- Onde: Serra Comedy Club (Rua Belo Horizonte, 160 - Botafogo - Bento Gonçalves).
- Quanto: ingressos a partir de R$ 40 (+taxas). Os ingressos estão à venda pelo Sympla.
28 de junho: Fernando Pedrosa em Caxias do Sul - Especial Mês do Orgulho, no Teatro Murialdo, em Caxias do Sul
Para celebrar o Mês do Orgulho, Fernando Pedrosa conduz o público por situações hilárias, onde as experiências da comunidade LGBTQIAPN+ ganham espaço sem estereótipos, mas com muitas risadas.
- Quando: 28 de junho (sábado), às 20h.
- Onde: Teatro Murialdo (Rua Flôres da Cunha, 1740 - Caxias do Sul).
- Quanto: ingressos a partir de R$ 45 (+taxas). Os ingressos estão à venda pelo Sympla.
28 de junho: Gregório Duvivier apresenta "O Céu da Língua", no UCS Teatro
Os encantos e contradições da Língua Portuguesa são o foco do espetáculo O Céu da Língua, protagonizado pelo ator Gregório Duviver, famoso pelo seu trabalho no canal de comédia Porta dos Fundos.
- Quando: 28 de junho (sábado), às 16h.
- Onde: UCS Teatro (Rua Francisco Getúlio Vargas, 1130 - Petrópolis, Caxias do Sul)
- Quanto: ingressos a partir de R$ 45 (+taxas). Os ingressos estão à venda pelo Meaple.