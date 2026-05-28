Gregório Duvivier apresenta o espetáculo "O Céu da Língua", em Caxias do Sul; veja outros destaques da programação de junho na Serra gaúcha

Espetáculo protagonizado por Gregório Duvivier ocorre no UCS Teatro. Raquel Pellicano / Divulgação

O mês de junho promete espalhar risadas e muita música pela Serra. Além de shows e stand-ups, a região também recebe palestras e espetáculos teatrais.

O destaque fica para o espetáculo, protagonizado pelo ator Gregório Duvivier, O Céu da Língua que busca, de forma leve e bem-humorada, falar sobre a língua portuguesa. A apresentação está marcada para o dia 28 de junho, às 16h. A entrada está disponível no Meaple.

Confira o calendário:

4 de junho: Show da dupla Marcos & Belutti, na Fundaparque, em Bento Gonçalves

Apresentação faz parte da programação da Expobento. Divulgação / Divulgação

Confirmados como um dos shows nacionais da 34ª ExpoBento e 21ª Fenavinho, a dupla levará seus clássicos sertanejos como Domingo de Manhã, Eu Era, Romântico Anônimo e Poeira da Lua para o público da Fundaparque.

Quando: 4 de junho (quinta-feira), às 23h.

4 de junho (quinta-feira), às 23h. Onde: Fundaparque, em Bento Gonçalves (Alameda Fenavinho, 481 - Fenavinho, Bento Gonçalves - RS).

Fundaparque, em Bento Gonçalves (Alameda Fenavinho, 481 - Fenavinho, Bento Gonçalves - RS). Quanto: ingressos a partir de R$ 30 + 1 kg de alimento. Os ingressos estão à venda pelo Next Ingressos.

4 de junho: A Banda Mais Bonita da Cidade, no Pub Véio Loco, em Caxias do Sul

A banda alcançou o sucesso em 2011 com a canção "Oração". A Banda Mais Bonita da Cidade / Divulgação

Formado em 2009, o grupo de indie rock leva até o Pub Véio Loco canções como Oração, que fez a banda ser reconhecida por conta do seu videoclipe que chegou até a MTV, Cantiga de Dar Adeus, Uma Atriz e Canção Para Não Voltar. Tudo isso em um show intimista dos integrantes Vinícius Nisi e Uyara Torrente.

Quando: 4 de junho (quinta-feira), às 19h.

4 de junho (quinta-feira), às 19h. Onde: Pub Véio Loco (Rua João Antônio Covolan, 313 - Subsolo - Colina Sorriso, Caxias do Sul).

Pub Véio Loco (Rua João Antônio Covolan, 313 - Subsolo - Colina Sorriso, Caxias do Sul). Quanto: ingressos a partir de R$ 40 (+taxas). Os ingressos estão à venda pelo Sympla.

5 de junho: Dorival Show com Netto Tomaz e Jansen Serra, no Serra Comedy Club, em Bento Gonçalves

Netto Tomaz vem acompanhado de Jansen Serra para uma noite de muitas risadas. Divulgação / Divulgação

Quem acompanha A Praça É Nossa já deve conhecer o personagem Dorival, o boiadeiro, interpretado pelo ator e comediante Netto Tomaz. Ele vem acompanhado do humorista Jansen Serra para uma apresentação que mistura stand-up, música e interação com o público, em Bento Gonçalves.

Quando: 5 de junho (sexta-feira), às 21h.

5 de junho (sexta-feira), às 21h. Onde: Serra Comedy Club (Rua Belo Horizonte, 160 - Botafogo - Bento Gonçalves).

Serra Comedy Club (Rua Belo Horizonte, 160 - Botafogo - Bento Gonçalves). Quanto: ingressos a partir de R$ 45 (+taxas). Os ingressos estão à venda pelo Sympla.

5 e 6 de junho: 1º Cambará Jazz Festival, na Rua Coberta, em Cambará do Sul

Kirk Fletcher, guitarrista de blues norte-americano, é uma das atração do 1º Cambará Jazz Festival, que ocorre nos dias 5 e 6 de junho. Divulgação / Divulgação

Vai rolar na Serra a primeira edição do Cambará Jazz Festival. O evento reunirá atrações nacionais e internacionais muito importantes para o gênero.

Quando: 5 e 6 de junho (sexta-feira e sábado), a partir das 19h.

5 e 6 de junho (sexta-feira e sábado), a partir das 19h. Onde: Rua Coberta, em Cambará do Sul (Av. Getúlio Vargas, em frente à Praça São José).

Rua Coberta, em Cambará do Sul (Av. Getúlio Vargas, em frente à Praça São José). Quanto: ingressos gratuitos.

6 de junho: Show da Banda Krisiun no Caxias Tattoo Fest, no Parque de Eventos da Festa da Uva, em Caxias do Sul

A banda se apresenta dentro do Caxias Tattoo Fest, no Parque de Eventos da Festa da Uva. Axel Jusseit / Divulgação

O metal invade o Caxias Tattoo Fest, evento de tatuagens e animes, que ocorre de 5 a 7 de junho no Parque de Eventos da Festa da Uva. A banda Krisiun, ícone do gênero no país, se apresenta no sábado e vai reunir todos os apaixonados pelo rock pesado.

Quando: 6 de junho (sábado), a partir das 21h30min.

6 de junho (sábado), a partir das 21h30min. Onde: Parque de Eventos da Festa da Uva (R. Ludovíco Cavinato, 1431 - Vinhedos, Caxias do Sul)

Parque de Eventos da Festa da Uva (R. Ludovíco Cavinato, 1431 - Vinhedos, Caxias do Sul) Quanto: ingressos a partir de R$ 30 (+taxas). Os ingressos estão à venda pelo Articket.

6 de junho: Show Baile San Francisco, na All Need Master Hall, em Caxias do Sul

Dupla finalista do "Dupla do Brasil", no Caldeirão do Mion, irá se apresentar. Morphine Produções / Divulgação

Um dos gênero mais ouvidos do Brasil, o sertanejo será celebrado no Baile San Francisco. Os clássicos das bandinhas e do bailão, terão vocais de Michel, Lucas e Luciano Daniel, finalistas do Dupla do Brasil, no Caldeirão do Mion.

Quando: 6 de junho (sábado), a partir das 20h.

6 de junho (sábado), a partir das 20h. Onde: All Need Master Hall R. Castelnovo, 13351 - Capivari, Caxias do Sul)

All Need Master Hall R. Castelnovo, 13351 - Capivari, Caxias do Sul) Quanto: ingressos a partir de R$ 50 (+taxas). Os ingressos estão à venda pelo Minha Entrada.

6 de junho: stand-up "Humornejo", com Marcus Cirillo, no Serra Comedy Club, em Bento Gonçalves

O show de humor mistura música e causos da vida no sertão. Divulgação / Divulgação

Marcus Cirillo é um caipira rústico, grosso e cheio de histórias. Durante o show, os causos inacreditáveis e absurdo da vida no sertão são expostos de uma forma leve e engraçada pelo humorista.

Quando: 6 de junho (sábado), às 21h.

6 de junho (sábado), às 21h. Onde: Serra Comedy Club (Rua Belo Horizonte, 160 - Botafogo - Bento Gonçalves).

Serra Comedy Club (Rua Belo Horizonte, 160 - Botafogo - Bento Gonçalves). Quanto: ingressos a partir de R$ 40 (+taxas). Os ingressos estão à venda pelo Sympla.

9 de junho: Palestra com Ary Fontoura, no Grand Hotel Dall'Onder, em Bento Gonçalves

A palestra integra a programação do 1º Encontro Estadual de Pessoas Idosas, do Sesc. Sesc / Divulgação

Ator de grandes clássicos da teledramaturgia brasileira, Ary Fontoura apresenta, no 1º Encontro Estadual de Pessoas Idosas, uma palestra trazendo reflexões sobre envelhecimento, relações humanas, memória afetiva e a construção de vínculos ao longo da vida.

Quando: 9 de junho (terça-feira), às 10h.

9 de junho (terça-feira), às 10h. Onde: Salão Malbec do Grand Hotel Dall’Onder (Rua Herny Hugo Dreher, 197 - Planalto, Bento Gonçalves).

Salão Malbec do Grand Hotel Dall’Onder (Rua Herny Hugo Dreher, 197 - Planalto, Bento Gonçalves). Quanto: ingressos diretamente nas Unidades do Sesc com pacotes que incluem o transporte, estadia e participação em toda a programação.

11 de junho: stand-up Chico Vendedor Raiz, no Serra Comedy Club, em Bento Gonçalves

O comediante ganhou destaque por meio de vídeos em redes sociais. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Sucesso nas redes sociais com seus vídeos promovendo negociações improváveis, Chico Vendedor Raiz desembarca para uma noite de muitas risadas, em Bento Gonçalves .

Quando: 11 de junho (quinta-feira), às 21h.

11 de junho (quinta-feira), às 21h. Onde: Serra Comedy Club (Rua Belo Horizonte, 160 - Botafogo - Bento Gonçalves).

Serra Comedy Club (Rua Belo Horizonte, 160 - Botafogo - Bento Gonçalves). Quanto: ingressos a partir de R$ 55 (+taxas). Os ingressos estão à venda pelo Sympla.

12 de junho: show solo do humorista Rominho Braga, no Serra Comedy Club, em Bento Gonçalves

O humorista paulista expõem as contradições da sociedade. Divulgação / Divulgação

Em um espetáculo ácido, o humorista Rominho Braga promete muitas contradições e dilemas que escancaram de forma divertida e leve a sociedade que vive dizendo uma coisa e fazendo outra.

Quando: 12 de junho (sexta-feira), às 21h.

12 de junho (sexta-feira), às 21h. Onde: Serra Comedy Club (Rua Belo Horizonte, 160 - Botafogo - Bento Gonçalves).

Serra Comedy Club (Rua Belo Horizonte, 160 - Botafogo - Bento Gonçalves). Quanto: ingressos a partir de R$ 35 (+taxas). Os ingressos estão à venda pelo Sympla.

12 de junho: Show de Humor com Santo Fole, no Star Multieventos, em Antônio Prado

Santo Fole utiliza a gaita no seus shows de humor. LAERTES SOARES / Divulgação

Conhecido pelas suas dublagens engraçadas nas redes sociais, Santo Fole mistura em seu stand-up os sons da gaita com histórias pessoais.

Quando: 12 de junho (sexta-feira), às 20h.

12 de junho (sexta-feira), às 20h. Onde: Star Multieventos (Rua Germano Girotto - Antônio Prado).

Star Multieventos (Rua Germano Girotto - Antônio Prado). Quanto: ingressos a partir de R$ 45 (+taxas). Os ingressos estão à venda pelo Sympla.

20 de junho: Gravação do DVD da banda Pandora "Máquina do Tempo", na All Need Master Hall, em Caxias do Sul

A apresentação marca a gravação do novo DVD da banda. Banda Pandora / Divulgação

Uma viagem pelos anos 80 e 90, é isso que a Banda Pandora traz para o palco da All Need Master Hall em junho. A apresentação, que reúne a baladas românticas e clássicos do rock, marca a gravação de Máquina do Tempo, DVD do grupo.

Quando: 20 de junho (sábado), a partir das 21h.

20 de junho (sábado), a partir das 21h. Onde: All Need Master Hall R. Castelnovo, 13351 - Capivari, Caxias do Sul)

All Need Master Hall R. Castelnovo, 13351 - Capivari, Caxias do Sul) Quanto: ingressos a partir de R$ 50 (+taxas). Os ingressos estão à venda pelo Minha Entrada.

27 de junho: stand-up "Além da Realidade", com Sanny Machado, no Serra Comedy Club, em Bento Gonçalves

Sanny Machado, além de comediante, é hipnólogo. Divulgação / Divulgação

Discutir as situações que a mente cria, recria e distorce na realidade. O hipnólogo Sanny Machado gera uma experiência sensorial e engraçada, passando por momentos e lembranças cômicas do público que rompem a barreira entre o consciente e o subconsciente.

Quando: 27 de junho (sábado), às 21h.

27 de junho (sábado), às 21h. Onde: Serra Comedy Club (Rua Belo Horizonte, 160 - Botafogo - Bento Gonçalves).

Serra Comedy Club (Rua Belo Horizonte, 160 - Botafogo - Bento Gonçalves). Quanto: ingressos a partir de R$ 40 (+taxas). Os ingressos estão à venda pelo Sympla.

28 de junho: Fernando Pedrosa em Caxias do Sul - Especial Mês do Orgulho, no Teatro Murialdo, em Caxias do Sul

Espetáculo acontece no Teatro Murialdo, em Caxias do Sul. Divulgação / Divulgação

Para celebrar o Mês do Orgulho, Fernando Pedrosa conduz o público por situações hilárias, onde as experiências da comunidade LGBTQIAPN+ ganham espaço sem estereótipos, mas com muitas risadas.

Quando: 28 de junho (sábado), às 20h.

28 de junho (sábado), às 20h. Onde: Teatro Murialdo (Rua Flôres da Cunha, 1740 - Caxias do Sul).

Teatro Murialdo (Rua Flôres da Cunha, 1740 - Caxias do Sul). Quanto: ingressos a partir de R$ 45 (+taxas). Os ingressos estão à venda pelo Sympla.

28 de junho: Gregório Duvivier apresenta "O Céu da Língua", no UCS Teatro

O espetáculo tem como foco debater a língua portuguesa. Joana Calejo Pires / Divulgação

Os encantos e contradições da Língua Portuguesa são o foco do espetáculo O Céu da Língua, protagonizado pelo ator Gregório Duviver, famoso pelo seu trabalho no canal de comédia Porta dos Fundos.