Festival "Viva o Nordeste" traz oficinas culturais a Caxias do Sul, a partir deste sábado

Poeta Alex Riegel irá conduzir a oficina de literatura de cordel, nos próximos dois sábados Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A partir deste sábado, até o próximo dia 16, a série de oficinas “Viva o Nordeste” irá trazer a Caxias do Sul alguns mestres para ensinar sobre algumas manifestações artísticas e culturais típicas de estados como Bahia, Pernambuco e Paraíba. Serão quatro atividades distribuídas em três datas, sendo toda a programação gratuita. É preciso realizar inscrição prévia pelo Instagram da Ballroom Casa de Dança, que promove o evento.

A oficina de dança nordestina, que ocorre neste sábado, às 14h, no Centro de Cultura Ordovás, será ministrada pelos professores da casa, Giovani Monteiro e Caroline Zili. No próximo sábado (16), a oficina se repete, porém com música ao vivo, com os músicos Rafa de Boni e Marcelinho Silva. Também nos próximos dois sábados, às 15h30min, o poeta e educador social Alex Riegel irá ministrar uma oficina de literatura de cordel. De Novo Hamburgo, Riegel é conhecido por produzir livros de poesia manualmente, reutilizando materiais como filtros de café.

Percussionista paraibano Guegué Medeiros irá ministrar a oficina "A Arte de Forrozeiro", no próximo dia 15 Divulgação / Divulgação

Ainda neste sábado, às 18h, também no Centro de Cultura Ordovás, será exibido o documentário Matrizes da Memória, que conta a história do artista plástico paraibano Ciro Fernandes, conhecido por suas gravuras em diferentes técnicas. A sessão será apresentada e comentada pelo seu filho, Bruno Fernandes, que também irá expor obras produzidas pelo pai.

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No próximo dia 15 (sexta), às 14h30min, na Casa 20 (Estação Férrea) será a vez da oficina de música conduzida pelo baterista e percussionista paraibano Guegué Medeiros. Intitulada “A Arte de Forrozeiro”, a atividade irá misturar ritmos, técnicas e vivências pessoais do músico, reconhecido como um dos principais instrumentistas da nova geração do forró.

_ Este evento nasce dentro da nossa intenção de proporcionar a Caxias do Sul um contato maior com a diversidade da cultura nordestina. Para edições futuras queremos agregar à programação cursos de gastronomia, leitura de contos, embolada, sempre pensando em tocar o coração do público através destas conexões entre Caxias e o Nordeste _ comenta Giovani Monteiro, diretor da Ballroom e idealizador do evento, que nasce como um braço do festival Forró da Serra, que terá sua sexta edição nos dias 15, 16 e 17 deste mês.