Cultura e Lazer

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Notícia

Festival "Viva o Nordeste" traz oficinas culturais a Caxias do Sul, a partir deste sábado

Evento realizado pela Ballroom Casa de Dança terá atividades voltadas para o ensino da dança e da literatura de cordel, além de exibição de documentário e exposição de gravuras

Andrei Andrade

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