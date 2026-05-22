Festival Solária, em Caxias do Sul, é cancelado

Filipe Ret era uma da atrações confirmadas. Andre Avila / Agencia RBS

A segunda edição do Festival Solária, em Caxias do Sul, foi cancelada. O evento estava marcado para 29 de agosto, nos Pavilhões da Festa da Uva. Por meio de um comunicado nas redes sociais, a organização do festival afirmou que não atingiu o número mínimo de vendas para realizar a experiência.

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Todas as pessoas que compraram ingressos vão receber o reembolso do valor. Para quem pagou no cartão de crédito, o valor deve ser estornado em até 90 dias. Já no Pix o valor deve ser devolvido em até 72h.

O evento já tinha confirmado a presença dos cantores Filipe Ret, Bk, Teto, MC Pedrinho, Kayblack, DJ Arana e Victor Lou.