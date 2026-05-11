Festival aproxima a cultura nordestina de Caxias do Sul

O Festival Forró da Serra se inicia na sexta-feira (15). Junior Ivanor / Divulgação

A cultura nordestina vai reverberar em Caxias do Sul nesta semana. É que vai ocorrer a 6ª edição do Festival Forró da Serra, que promete fazer os amantes do gênero dançarem coladinhos com seu par nesta sexta (15), sábado (16) e domingo (17).

A origem do festival vem das raízes pernambucanas de Giovani Monteiro, 44 anos, que é idealizador do evento. Embalado pelo forró Vida de Viajante, de Luiz Gonzaga, que canta "Minha vida é andar por esse país / Pra ver se um dia descanso feliz / Guardando as recordações das terras onde passei / Andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei", Giovani decidiu vir a Caxias do Sul para realizar seu maior sonho: dançar.

— Estou em Caxias porque vim trabalhar na Cia Municipal de Dança há 25 anos. Dancei na Cia por três anos e meio. Depois eu abri o meu espaço, que é a Ballroom. E aí segui minha vida, promovendo dança, promovendo eventos. Pretendo seguir fazendo isso porque me alegra — revela Giovani.

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A saudade que sente de tempos em tempos de casa o inspirou a criar o Festival Forró da Serra para trazer um pouco da sua cultura de berço para o Sul do Brasil. Esse sentimento segue o motivando a realizar as edições posteriores.

— Acalentar o coração do nordestino que mora aqui no Sul, que fica longe das suas origens, é o foco da gente para trazer essa brasilidade aqui para a Serra gaúcha — confidencia.

Além de shows, um festival de oficinas

Faz parte da programação do Festival Forró da Serra o Viva Nordeste, em que, durante três dias, serão promovidas oficinas gratuitas de dança, música e literatura de cordel.

A ideia das aulas veio do desejo de promover ainda mais a cultura nordestina, para além das apresentações de música e dança.

— As oficinas surgiram porque o projeto Forró da Serra foi crescendo e a gente queria ter oficinas de coisas nordestinas, então a gente teve que fazer um Financiarte, esse foi o motivo para o projeto crescer — revela o idealizador.

Para se inscrever nas aulas promovidas pela Ballroom Casa de Dança, você pode acessar o link.

Programação do Festival Forró da Serra

Sexta-feira (15)

O festival se inicia com show do grupo Baião de Dois, às 20h, no Teatro Pedro Parenti (Casa da Cultura - Rua Dr. Montaury, 1.333 - Centro). Ingressos a R$ 20, à venda na bilheteria da Casa da Cultura, na Ballroom Casa de Dança e na Casa Anjos Voluntários. O valor arrecadado será inteiramente doado para a Anjos Voluntários.

Sábado (16)

Os grupos Fuá do Guegué e Forró Solado, junto do rapper Chiquinho Divilas, se apresentam, às 20h, na Villa Basílico (Rua Olavo Bilac, 503 - Sala 07 - bairro Rio Branco). Ingressos a partir de R$ 60 (+taxas), à venda no site Sympla. Moradores de Caxias do Sul têm desconto de 50% na aquisição.

Domingo (17)