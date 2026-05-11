Cultura e Lazer

Pra dançar juntinho
Notícia

Festival aproxima a cultura nordestina de Caxias do Sul

Forró da Serra reúne em sua programação música e dança na ginga de um dos gêneros mais importantes do Brasil. As atividades se iniciam na sexta-feira e seguem até domingo, em diferentes pontos da cidade

Augusto Martins

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