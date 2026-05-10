Farroupilha abre  inscrições para o 24º Concurso Regional de Contos, Crônicas e Poesias Oscar Bertholdo

Estão abertas as inscrições para o 24º Concurso Regional de Contos, Crônicas e Poesias Oscar Bertholdo, promovido pela prefeitura de Farroupilha. A iniciativa busca incentivar a leitura e valorizar novos talentos da escrita e permite a inscrições não apenas de moradores locais, mas também de participantes de outros municípios. O regulamento pode ser acessado aqui.

As obras devem ser inéditas e podem abordar tema livre em qualquer que seja o formato escolhido (conto, crônica e poesia). Os participantes serão divididos em quatro categorias conforme o ano de nascimento e serão premiados o primeiro e o segundo colocados, além de uma menção honrosa em cada categoria e modalidade.