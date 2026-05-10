Cultura e Lazer

Aberto a toda a região
Notícia

Farroupilha abre  inscrições para o 24º Concurso Regional de Contos, Crônicas e Poesias Oscar Bertholdo

Interessados têm até 18 de setembro para inscrever suas obras em qualquer categoria. Textos devem ser inéditos e temática é livre

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS