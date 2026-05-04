Estação Téti prepara programação especial para o Dia das Mães

As atividades ocorrem na Estação Téti, que fica no largo da Estação Férrea, no bairro São Pelegrino, em Caxias do Sul. Giovani Boff / Divulgação

O vínculo de uma mãe com o seu filho é um dos mais fortes que existe. E para celebrar esse laço de afeto e as vivências conjuntas, a Estação Téti promove uma programação completa de Dia das Mães no sábado (09).

As futuras mamães, que contam os dias para conhecerem seus filhos, possuem espaço na programação com o Chá de Bebê, que ocorre às 9h. Nessa atividade, as gestantes são convidadas para se deliciarem com um café da manhã. Após, partem para uma oficina de pintura em body para crianças.

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Na parte da tarde, por volta das 15h, as mães e filhos são convidados a colocarem a mão na massa na Confeitaria Afetiva. Além de produzirem os doces, poderão acompanhar também o show da artista Camila Dengo.

Cada atividade tem uma taxa de inscrição de R$250 por pessoa. Para realizar a reserva e ter acesso a mais informações, é possível entrar em contato com a organização pelo telefone (54) 3019-2605. As vagas são limitadas.

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