Espetáculo pernambucano de bonecos é atração nesta terça-feira no Sesc Caxias do Sul

Espetáculo é inspirado na tradição do mamulengo, patrimônio cultural do Nordeste Kaian Alves / Divulgação

O espetáculo “Re Te Tei”, da companhia pernambucana Tropa do Balacobaco, será apresentado em Caxias do Sul nesta terça-feira (19), às 20h, no Teatro do Sesc Caxias do Sul ((Rua Moreira César, 2462). Os ingressos custam a partir de R$ 15 e podem ser adquiridos no Sesc ou pelo site do Sesc-RS.

Inspirado na tradição do mamulengo, patrimônio cultural do Nordeste brasileiro, o espetáculo acompanha a história de Chico Catolé, personagem conhecido por suas travessuras, que acaba transformado em papa figo após um duelo de rimas. A partir daí, ele embarca em uma jornada pelo imaginário popular sertanejo em busca do misterioso remédio “desempapafigador”.

Fundada em 2007, na cidade de Arcoverde, a Tropa do Balacobaco desenvolve trabalhos ligados às tradições populares brasileiras, com foco na oralidade, na memória e nas narrativas ancestrais.

A apresentação em Caxias integra a programação nacional do Palco Giratório 2026, promovendo o encontro entre diferentes territórios, linguagens e expressões artísticas brasileiras.



