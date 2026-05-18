Cultura e Lazer

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Espetáculo pernambucano de bonecos é atração nesta terça-feira no Sesc Caxias do Sul

"Re Te Tei", da companhia Tropa do Balacobaco, terá apresentação única às  20h

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