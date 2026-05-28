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Espetáculo "Peça Única" traz cultura ballroom e dança vogue ao Sesc Caxias do Sul

Montagem da companhia sul-mato-grossense House of Hands Up será apresentada no Teatro do Sesc, neste sábado, às 20h

Andrei Andrade

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