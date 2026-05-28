Espetáculo "Peça Única" traz cultura ballroom e dança vogue ao Sesc Caxias do Sul

Companhia House of Hands Up se inspirou em movimento criado nos anos 1970 por negros e latinos para montar o espetáculo "Peça Única" Pablo Pacheco / Divulgação

O espetáculo de dança Peça Única, da companhia sul-mato-grossense House of Hands Up, será apresentado neste sábado (30), às 20h, no Teatro do Sesc Caxias do Sul. A atração integra o circuito nacional do Palco Giratório Sesc, projeto voltado à circulação de produções contemporâneas das artes cênicas pelo país, que chega neste ano à sua 20ª edição.

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Com duração de 45 minutos, a montagem reúne nove performers em cena em uma criação inspirada na cultura ballroom, movimento criado nos EUA nos anos 1970 por pessoas negras e latinas para celebrar a diversidade, e na técnica de dança vogue, apostando no improviso e na experimentação para discutir temas como imagem, beleza e representação artística.

Criada em 2016, em Campo Grande (MS), a House of Hands Up é considerada uma das pioneiras na difusão da cultura vogue em Mato Grosso do Sul, sendo formada majoritariamente por artistas periféricos e LGBT+. A companhia tem como marca desenvolver trabalhos ligados à representatividade, inclusão e formação cultural.