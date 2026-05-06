Espetáculo “As Phynas em Fenabephy” terá apresentação gratuita em Bento Gonçalves, nesta quinta-feira 

Mônica Blume (E) e Diane Schizzi Becker formam a dupla de palhaças que atua em “As Phynas em Fenabephy” Acervo pessoal / Divulgação

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bento Gonçalves (Apae-BG) recebe, nesta quinta-feira, o espetáculo “As Phynas em Fenabephy”, às 14h30min. Na sequência, às 15h45min, as atrizes Mônica Blume e Diane Schizzi Becker irão conduzir uma vivência em palhaçaria com o público. Ambas as atividades são gratuitas e abertas à comunidade.

A ação marca o encerramento da circulação do projeto “As Phynas em: Riso Inclusivo”, que já passou por instituições como o CAPS II, a Associação dos Surdos de Bento Gonçalves (ASBG) e a Associação dos Deficientes Visuais de Bento Gonçalves (ADVBG). Além de apresentações artísticas, o projeto promoveu ações voltadas a gestores e colaboradores das entidades atendidas.