Escolas infantis de Caxias que não têm biblioteca recebem carrinhos com 100 livros e oficinas de leitura

Equipamento funciona como acervo literário móvel no ambiente escolar. Marina Rech / Divulgação

Oito escolas de educação infantil de Caxias do Sul que não possuem biblioteca receberam uma coleção de 100 livros cada. A iniciativa se chama Bibliotecas Móveis Quindim para a Primeira Infância e foi lançada em abril pelo Instituto de Leitura Quindim.

Os exemplares foram distribuídos em carrinhos, que acompanham um kit de materiais para oficinas, um tapete e 30 almofadas. Eles passam a funcionar como acervo literário no ambiente escolar, podendo ser deslocados entre sala de aula, pátio e outros espaços.

Segundo o presidente do Quindim, Volnei Canônica, 785 crianças são beneficiadas pela ação. As obras são voltadas ao público de zero a seis anos e exploram temáticas como antirracismo e literatura indígena. Também há livros de autores locais.

O projeto inclui ainda encontros de mediação de leitura em cada escola. As atividades começam neste mês e terão duração de 1h cada, conduzidas por escritores, ilustradores, contadores de histórias e mediadores de leitura. Para isso, foram selecionados 24 profissionais via chamamento público.

— Com isso, vamos dinamizar esse acervo de livros dentro das escolas. Além disso, os coordenadores das escolas fizeram uma formação no Instituto Quindim para que eles também tenham mais subsídios para utilizar esse acervo — detalha Canônica.

O Bibliotecas Móveis é realizado pelo Ministério da Cultura em parceria com o Quindim, com apoio da Secretaria Municipal da Educação (Smed) e com recursos de emenda parlamentar da deputada federal Denise Pessôa, no valor de R$ 200 mil.

Foram desenvolvidos outros dois carrinhos de livros: um deles ficará na sede do instituto, no Villagio Caxias, e o outro circulará em iniciativas itinerantes.

— Projetos que colocam livros na mão das crianças são muito bem-vindos. Pensando a lei de acesso universal de bibliotecas para as instituições de ensino públicas e privadas (Lei 12.244/2010), já se passaram 16 anos e ainda não temos esses equipamentos acessíveis para todas as crianças. Temos muito trabalho pela frente e precisamos sensibilizar a sociedade e a gestão pública para dar conta desse marco regulatório tão fundamental — acrescenta o presidente do Quindim.

Ele também prevê uma proposta semelhante para o segundo semestre com a distribuição de livros para casas lares e abrigos da cidade.

Escolas contempladas

As instituições foram indicadas pela Smed. São elas: