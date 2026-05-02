Cultura e Lazer

Acesso à literatura
Notícia

Escolas infantis de Caxias que não têm biblioteca recebem carrinhos com 100 livros e oficinas de leitura

Projeto com estimativa de beneficiar quase 800 crianças é realizado pelo Instituto de Leitura Quindim em parceria com o Ministério da Cultura

Luca Roth

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