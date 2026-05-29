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“Ele não come nada, e agora?”: saiba como lidar com a seletividade alimentar na infância

Especialistas enfatizam que esse comportamento nem sempre é 'birra'. Há fatores orgânicos, sensoriais e psicológicos que são decisivos para a aceitação ou a recusa de determinados alimentos

Augusto Martins

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