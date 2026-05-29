“Ele não come nada, e agora?”: saiba como lidar com a seletividade alimentar na infância

Lucas. seis anos, conta com o apoio da nutricionista materno infantil Sabrina Orlandin para melhorar sua alimentação. Arquivo Pessoal / Divulgação

O prato está servido. São pequenas porções, equilibrando sabores e cores. O guri mexe com o garfo a comida. Espalha de lado a outo os ingredientes preparados com carinho pela mãe. Nem mesmo o tempero de comida preparada pela mãe parece deixar o prato mais apetitoso.

Essa era a cena que Stefania Ferreira De Castro, 42 anos, presenciava costumeiramente quando o filho, Lucas de Castro Favero, seis, se sentava para comer.

— Na mesa, muitas vezes ele dizia que não queria comer, demorava bastante para terminar as refeições. Ele parecia não sentir fome. Aos poucos, fomos percebendo que ele estava ficando mais seletivo e com menos interesse pelos alimentos — relata Stefania.

A mãe conta que Lucas teve uma boa introdução alimentar. Contudo, por volta dos dois anos, ela começou a observar algumas sutis mudanças. O apetite parecia diminuir e a preferência por alguns tipos específicos de alimentos foram cada dia mais visíveis.

Stefania Ferreira De Castro (E), mãe do Lucas, ao lado da nutricionista Sabrina Orlandin. Arquivo Pessoal / Divulgação

Ao mesmo tempo, ela percebeu que Lucas estava ficando gripado com mais frequência. Nesse estado gripa, lembra ela, o interesse pela comida diminuía ainda mais. Preocupada com essa situação, ela resolveu procurar um especialista para investigar a fundo a condição do filho.

— Como mãe, a gente percebe quando algo não está evoluindo da forma esperada. Eu sentia que precisava investigar além do “é uma fase”, até para entender o que poderia estar causando essa dificuldade alimentar — confidencia Stefania.

O tratamento do Lucas ocorreu com o acompanhamento da nutricionista materno infantil Sabrina Orlandin. Já nas primeiras consultas a profissional identificou que Lucas apresentava seletividade alimentar relacionada, principalmente, à falta de apetite. Além disso, Sabrina identificou algumas deficiências nutricionais que acabavam interferindo ainda mais na vontade de comer e na aceitação alimentar.

Ou a gente estimula essa criança a comer mais por diferentes tipos de tratamento, ou então, realmente a gente parte para a suplementação até ela começar a comer esses alimentos. SABRINA ORLANDIN nutricionista materno infantil

Com o diagnóstico em mãos, foi iniciado um acompanhamento individualizado, com suplementação específica para as necessidades dele, ajustes na rotina alimentar, organização das refeições e estratégias para tornar a alimentação mais leve e natural.

— Deixamos o Lucas participar da preparação, tocar nos alimentos, escolher e sentir seus cheiros. Isso ajudou muito na aproximação dele com os alimentos — explica a mãe.

Com a sequência do tratamento, Lucas desenvolveu uma relação melhor com os alimentos, sanando as deficiências nutricionais, fortalecendo seu organismo e deixando para trás a sequência de gripes e resfriados.

— Agora eu consigo comer mais coisas. Tem comidas que eu não gostava e hoje eu gosto — conta Lucas, com um sorriso envergonhado.

Sabrina Orlandin diz que essa etapa faz parte do desenvolvimento natural das crianças, mas os pais precisam estar atentos ao comportamento alimentar de seus filhos. Arquivo Pessoal / Divulgação

Como identificar a seletividade alimentar

A chamada seletividade alimentar costuma surgir entre um e meio e dois anos de idade, quando o desenvolvimento da criança desacelera. Segundo a nutricionista materno infantil, Sabrina Orlandin, essa etapa faz parte do desenvolvimento natural das crianças, mas os pais precisam estar atentos ao comportamento alimentar de seus filhos. A falta de apetite pode se manifestar por diversos motivos, enfatiza Sabrina.

— Se a gente mantém a mesma quantidade de leite materno depois de um ano, igual como se fosse quando a criança tinha sete ou oito meses, essa criança vai ter a ingestão de calorias diárias através do leite e, consequentemente, vai começar a comer menos ou quase nada, ficando somente no leite materno ou na fórmula (leite em pó com vitaminas e minerais que substitui o leite materno). Então, esse é um dos problemas da seletividade alimentar. Essa quantidade muito grande de calorias provenientes do leite materno — explica.

Corrigir esse rumo não envolve simplesmente insistir ou expor repetidamente a criança ao alimento. CÍNTIA BONFANTE

Os problemas orgânicos como doença inflamatória intestinal, refluxo gastroesofágico, alergias alimentares, esofagite, constipação, má absorção e deficiência de nutrientes também podem ser responsáveis pela falta de apetite dos pequenos. Nestes casos, a recusa por verduras e frutas são evidentes e necessitam de atenção, pois a falta de vitaminas e minerais presentes nesses alimentos são importantes para o bem-estar e para o combate de viroses.

Já os fatores orais englobam a postura, a respiração, a mordida cruzada, a lateralização de língua e a deglutição.

— Então a criança acaba tendo mais dificuldade de comer alimentos mais fibrosos como carne e verduras. A questão da deglutição, a criança engole, mas está sempre se engasgando. Então, ela acaba rejeitando alimentos, que podem causar esse desconforto.

As sensações que a comida pode trazer ao paladar da criança são decisivas para determinar se ela vai optar ou não por consumir algum alimento.

— Uma criança, principalmente as autistas, acabam tendo esse fator sensorial muito aguçado. Então a textura e a temperatura, às vezes, incomodam. A consistência também, pois pode ser crocante ou pastosa. Então, isso também pode impactar — ponta Sabrina.

O ato de comer com a família, sem distrações durante as refeições e até a mecânica de mastigação, também são importantes, pois são tratados como elementos comportamentais que podem induzir mais ao consumo. Os pais também precisam fazer sua parte, pois os hábitos alimentares da família são essenciais para uma nutrição equilibrada.

A fonoaudióloga Cíntia Bonfante explica que a falta de apetite é uma resposta relacionada ao processamento sensorial nessa fase da infância. Arquivo Pessoal / Divulgação

Do ponto de vista neurológico, a falta de apetite não é 'birra'

A fonoaudióloga Cíntia Bonfante explica que a falta de apetite das crianças não é uma birra e, sim, uma resposta relacionada ao processamento sensorial nessa fase da infância.

— O cérebro da criança está aprendendo a interpretar melhor as informações como textura, temperatura, cheiro e a própria exigência motora da mastigação. Quando há dificuldade nessa organização, alguns alimentos passam a ser percebidos como aversivos. Na prática clínica, isso significa que a criança pode evitar alimentos, não por escolha, mas porque o sistema nervoso ainda não está conseguindo lidar com aquela experiência de forma eficiente — esclarece.

Cíntia diz que os adultos também podem sofrer da mesma falta de apetite. No entanto, quando isso não é diagnosticado, o foco passa a se tornar em uma má alimentação. Isso é identificado como "paladar infantil", conceito que descreve a preferência dos adultos por sabores simples, previsíveis e com baixo valor nutricional, semelhante às escolhas alimentares comuns na infância.

— Quando comparamos infância e fase adulta, a principal diferença está na plasticidade cerebral. Na infância, o cérebro ainda está altamente moldável, o que permite respostas mais rápidas às intervenções. Já na fase adulta, a seletividade tende a estar mais consolidada, muitas vezes associada a anos de evitação e experiências negativas. Ainda é possível intervir, mas o processo costuma ser mais gradual e, frequentemente, interdisciplinar — pontua.

Segundo a nutricionista da Secretaria da Educação, as escolas seguem um cardápio padronizado e, quando há casos de seletividade, é solicitado um laudo ou orientação médica. Elisabete Bianchi / Divulgação / SMED

Como as escolas municipais de Caxias lidam com isso?

As crianças tendem a passar a maior parte do seu dia na escola, algumas até de forma integral. Com isso, as instituições precisam estar preparadas para identificar e responder de forma correta a essa seletividade.

Segundo a nutricionista da Secretaria Municipal da Educação, Natália Guerra, as escolas seguem um cardápio padronizado e, quando há casos de seletividade ou restrição alimentar é solicitado um laudo ou orientação médica, nutricional ou fonoaudiológico.

Após, essas normativas são enviadas até a equipe da escola. A partir desse momento, a instituição fica responsável pelo que o aluno consome.

— Sempre que a gente recebe alguma questão, tanto de seletividade, alergia ou restrição alimentar, a gente faz uma orientação técnica específica da restrição daquele aluno, manda para a escola e orienta para que tanto a equipe diretiva como a coordenadora passem essas orientações para a cozinheira ou merendeira, que é quem prepara o alimento, para que esse estudante seja contemplado considerando suas restrições, a sua seletividade e os combinados feitos com as famílias — explica Natália .

As escolas infantis possuem um cardápio integral de quatro refeições. As crianças que frequentam a instituição em turno parcial — isto é, só matutino ou só vespertino — recebem duas delas: o café da manhã e o almoço, ou o lanche da tarde e a pré-janta. As que permanecem o dia todo, tanto nas escolas municipais de ensino fundamental como nas infantis, recebem quatro refeições.

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