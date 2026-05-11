Dublador do Woody, de Toy Story, e do Homem de Ferro estará em Caxias do Sul em junho

Marco Ribeiro tem 40 anos de carreira e é responsável pela voz brasileira de personagens marcantes do cinema. Marco Ribeiro / Arquivo Pessoal

Conhecido por dar voz, em português, a personagens e astros consagrados do cinema, da televisão e dos animes, o dublador Marco Ribeiro estará em Caxias do Sul no dia 6 de junho para participar do Caxias do Sul Anime Fest. O evento integra a programação do Caxias do Sul Tattoo Fest e do InkStars Metal Fest, que ocorrerão entre os dias 5 e 7 de junho, no Centro de Eventos da Festa da Uva.

A presença de Ribeiro é um dos principais destaques da programação voltada ao público geek e fã da cultura pop. Com cerca de 40 anos de carreira, ele é responsável pela voz brasileira de personagens marcantes. Ele iniciou na dublagem em 1986, nos estúdios Herbert Richers, um dos mais tradicionais do país. Além do trabalho como dublador, atua como diretor de dublagem, locutor, ator e proprietário de estúdio de voz.

Entre os papéis mais reconhecidos da carreira estão a voz de Tom Hanks, em filmes como À Espera de um Milagre (Warner Bros., 1999), Náufrago (DreamWorks Pictures e 20th Century Fox, 2000), O Terminal (DreamWorks Pictures, 2004), O Código Da Vinci (Columbia Pictures, 2006), Sully: O Herói do Rio Hudson (Warner Bros., 2016) e O Pior Vizinho do Mundo (Columbia Pictures e SF Studios, 2022).

Já como Robert Downey Jr., Ribeiro participou da dublagem de produções como Homem de Ferro (Paramount Pictures, 2008), Zodíaco (Paramount Pictures e Warner Bros., 2007), Sherlock Holmes: O Jogo de Sombras (Warner Bros., 2011) e Dolittle (Universal Pictures, 2020).

Outro destaque da carreira é a parceria com Jim Carrey, ator que dublou em filmes como O Máskara (New Line Cinema e PlayArte, 1994), Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças (Universal Pictures, 2004) e Sim Senhor (Warner Bros., 2008).

O artista também é a voz brasileira do xerife Woody na franquia Toy Story (Disney/Pixar, desde 1995) e do personagem Michael Kyle, interpretado por Damon Wayans na série Eu, a Patroa e as Crianças (Disney, 2005). Nos animes, consolidou-se entre os fãs brasileiros ao interpretar Yusuke Urameshi, protagonista de Yu Yu Hakusho.

Alguns personagens dublados por Marco Ribeiro:

Durante o Anime Fest, o dublador participará de atividades com o público, incluindo bate-papos e sessões de interação com os fãs. O evento também terá concurso de cosplay, apresentações de K-pop, quiz, games, feira geek e exposição de colecionáveis.

Segundo a organização, as atividades ocorrerão diariamente das 8h até 23h59min. Os ingressos custam entre R$ 30 e R$ 60 por dia, além da opção de combo para os três dias por R$ 150.

Outros eventos ocorrem simultaneamente

Além do Anime Fest, o Centro de Eventos da Festa da Uva receberá a segunda edição do Caxias Tattoo Fest, convenção que reunirá cerca de 300 tatuadores e piercers de diferentes regiões do Brasil. A programação prevê concursos, exposições artísticas e mais de 60 lojas ligadas à economia criativa.