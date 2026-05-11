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Dublador do Woody, de Toy Story, e do Homem de Ferro estará em Caxias do Sul em junho

Marco Ribeiro, um dos profissionais da área mais conhecidos do país, participará de evento voltado ao universo geek e à cultura pop no Centro de Eventos da Festa da Uva

Pablo Ribeiro

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