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Diretor local propõe reflexão sobre o sentido da vida em documentário que será exibido nesta quinta, em Vacaria

"Em Busca do Self", de Lucas Constanzi, terá sessão às 20h, na Casa do Povo, em Vacaria

Andrei Andrade

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