Diretor local propõe reflexão sobre o sentido da vida em documentário que será exibido nesta quinta, em Vacaria

Psiquiatra e neurologista austríaco Vitor Frankl, autor do clássico "Em Busca de Sentido" é um dos pensadores com quem o documentário dialoga Reprodução / Divulgação

Propondo uma reflexão filosófica a partir de conceitos da psicologia e da psicanálie, o documentário Em Busca do Self, dirigido pelo cineasta vacariano Lucas Costanzi, estreia nesta quinta-feira (28) na Casa do Povo, em Vacaria (RS). A sessão será às 20h e os ingressos estão disponíveis pela plataforma Sympla a R$ 25.

Em 95 minutos, o filme aborda a crise de sentido na sociedade contemporânea a partir das contribuições do psicólogo suíço Carl Jung (1875-1961) e do austríaco Viktor Frankl (1905-1997). A produção reúne entrevistas com especialistas e propõe uma reflexão sobre o vazio existencial e a busca por propósito em meio às transformações do mundo atual.

Lucas Constanzi dirige o filme, que foi desenvolvido em parceria com institutos de psicologia Sabujo Filmes / Divulgação

Segundo o diretor, o documentário utiliza uma abordagem que combina psicologia, filosofia e elementos simbólicos para investigar o processo de autoconhecimento. A obra busca ainda provocar uma pausa no ritmo acelerado da vida contemporânea.

- O filme nasce da inquietação diante de uma sociedade que, apesar dos avanços, ainda enfrenta uma profunda sensação de falta de sentido. Já tivemos sessões núcleos de psicologia na França e em Portugal e estivemos em cartaz no Museu da Imagem e do Som (MiS), em São Paulo. Minha ideia foi poder exibi-lo para o público de minha cidade - afirma Costanzi, que é radicado em Porto Alegre.