Conhecido pelo estilo de vida ostentação, o funkeiro MC Paiva se apresenta em Caxias do Sul

Artista é um dos mais ouvidos do país nos últimos anos. MC Paiva / Divulgação

Um dos nomes mais populares do funk nacional na atualidade, o cantor MC Paiva volta a Caxias do Sul neste sábado (9) para um show no Story Prime, no bairro Cidade Nova. O artista retorna à cidade após sua última passagem, em 2022. Os ingressos ainda estão disponíveis na plataforma Eventiza.

No palco, MC Paiva promete um repertório recheado de sucessos que o consolidaram entre os artistas mais ouvidos do país nos últimos anos. Entre as músicas mais conhecidas estão Casei com a P*, Fala Que Me Ama, Bandido Mau e 01 Não é 02, além de faixas como Bandido Não Dança, Fala na Cara, Doce Veneno e Bebezinhas da Facul. Alguns dos hits do cantor ultrapassam a marca de 50 milhões de visualizações no YouTube.

Natural de São José dos Campos, no interior de São Paulo, Davi Paiva — nome de batismo do cantor — iniciou a carreira musical em 2020 e rapidamente ganhou projeção nacional dentro do cenário do funk. Antes da fama, conciliava a música com diferentes empregos, entre eles o trabalho como chapeiro de lanchonete, enquanto buscava investir no sonho artístico.

A virada na carreira ocorreu após chamar a atenção da produtora Love Funk, responsável por impulsionar seus primeiros sucessos. Admirador do falecido MC Kevin, MC Paiva passou a conquistar espaço nas plataformas digitais e nas redes sociais.

Conhecido pelo estilo ostentação, o artista costuma compartilhar nas redes sociais viagens internacionais e itens de luxo, características que ajudaram a consolidar o apelido de Magnata entre os fãs. MC Davi Paiva @mcdavipaiva / Instagram/Reprodução

Estilo de vida ostentação

Seu maior sucesso até hoje, Casei com a P*, lançado em parceria de MC Ryan SP e Kotim, alcançou o primeiro lugar nas paradas de streaming em 2022. No mesmo ano, o artista ganhou projeção internacional ao aparecer em um painel da Times Square, em Nova York, em uma ação promovida pelo Spotify.

Conhecido também pelo estilo de vida ostentação, o artista costuma compartilhar nas redes sociais carros esportivos, viagens internacionais e itens de luxo, características que ajudaram a consolidar o apelido de Magnata entre os fãs.

Atualmente, MC Paiva soma cerca de 9,4 milhões de seguidores no Instagram e mais de 7 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

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