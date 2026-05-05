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Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura, realiza reunião aberta em Caxias do Sul

A programação reúne fóruns, encontros setoriais, sessões plenárias e visitas técnicas a projetos da região, além de criar espaços de diálogo com o empresariado local

Marcelo Mugnol

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