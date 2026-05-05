Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura, realiza reunião aberta em Caxias do Sul

Toda a programação é gratuita, mas é preciso se inscrever antecipadamente. Ilustração criada por IA / Divulgação

Entre quarta (6) e quinta-feira (7), Caxias do Sul vira o centro das atenções do Ministério da Cultura (MinC). É que Caxias vai ser a primeira cidade da região Sul do Brasil a receber a reunião itinerante da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura (CNIC), responsável por assessorar o MinC na análise de projetos e no aprimoramento das políticas de incentivo fiscal.

Com a presença do secretário de Fomento e Incentivo à Cultura, Thiago Rocha, a programação reúne fóruns, encontros setoriais, sessões plenárias e visitas técnicas a projetos culturais da região, além de espaços de diálogo com o empresariado local. A iniciativa integra o processo de nacionalização dos recursos da Lei Rouanet, promovendo maior equilíbrio na distribuição do fomento cultural e ampliando o acesso ao mecanismo em todas as regiões do Brasil.

— O objetivo das itinerâncias é justamente aproximar a política pública da ponta. Quando a CNIC chega aos territórios, ela amplia o acesso à informação, qualifica projetos e cria oportunidades para artistas e produtores culturais — afirma Thiago Rocha.

Atividades em vários pontos da cidade

A agenda em Caxias do Sul está dividida em quatro blocos distintos, mas complementares (mais detalhes no quadro abaixo). Quarta-feira, no UCS Teatro (Bloco M), a programação se inicia ainda pela manhã com importantes manifestações do poder público das esferas municipal, estadual e federal, quanto às suas práticas de fomento.

É muito aguardada a manifestação da secretária da Cultura de Caxias, Tatiane Frizzo, especialmente por enfrentar um contexto local de restrições impostas pelo decreto do prefeito Adiló Didomenico, que enfatiza o corte de gastos.

THIAGO ROCHA secretário de Fomento e Incentivo à Cultura A Lei Rouanet é um instrumento que conecta cultura e desenvolvimento. Ela permite que empresas invistam em projetos com impacto direto nas comunidades, fortalecendo identidades locais e gerando emprego e renda.

À tarde, ainda na UCS, ocorrem as reuniões setoriais com agentes culturais das áreas de Artes Cênicas, Artes Visuais e Música, Audiovisual, Humanidades e Patrimônio Cultural.

Às 18h30min, desta vez na Sala de Cinema Ulysses Geremia, ocorre a masterclass Roteiro de Ficção de Curta, Média e Longa-metragem, com o cineasta Rafael Peixoto, comissário de Audiovisual na CNIC.

A programação se encerra quinta-feira (7) pela manhã na Biblioteca Parque Fundação Marcopolo com um importante debate sobre a Instrução Normativa MinC nº 29, que apresenta regras mais claras e detalhadas, maior controle e rastreabilidade, limites e prazos mais definidos com foco em resultados e no impacto social dos projetos.

— A Lei Rouanet é um instrumento que conecta cultura e desenvolvimento. Ela permite que empresas invistam em projetos com impacto direto nas comunidades, fortalecendo identidades locais e gerando emprego e renda — enfatiza Rocha.

Em suma, é Caxias na rota da profissionalização do setor cultural, um dos mais importantes vetores da economia criativa. Segundo o Educa Mais Brasil, um dos maiores programas de bolsas de estudo da iniciativa privada no país, o setor é um grande empregador, movimentando mais de 7 milhões de trabalhadores. A estimativa é de que a expansão contínua da área crie cerca de 1 milhão de novas vagas até 2030. Além de absorver uma grande parcela de trabalhadores jovens, as profissões criativas costumam pagar salários acima da média do mercado.

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AGENDE-SE

O acesso às atividades é gratuito, mas é preciso se inscrever neste link. Veja a seguir a programação completa:

Quarta-feira (6)

UCS Teatro (Bloco M)

9h: receptivo com apresentação cultural

receptivo com apresentação cultural 9h30min: abertura oficial

abertura oficial 10h: "Fomento à Cultura em Caxias do Sul", com a Secretaria Municipal da Cultura de Caxias do Sul

"Fomento à Cultura em Caxias do Sul", com a Secretaria Municipal da Cultura de Caxias do Sul 10h20min: "Fomento à Cultura no Rio Grande do Sul", com a Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul

"Fomento à Cultura no Rio Grande do Sul", com a Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul 10h40min: "A Lei Rouanet", com a Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura/MinC

"A Lei Rouanet", com a Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura/MinC 14h30min às 17h30min: Diálogos entre agentes culturais e comissários, divididos por áreas:

Diálogos entre agentes culturais e comissários, divididos por áreas: Sala 1: Artes Cênicas, Artes Visuais e Música

Artes Cênicas, Artes Visuais e Música Sala 2: Audiovisual

Audiovisual Sala 3: Humanidades

Humanidades Sala 4: Patrimônio Cultural

Sala Ulysses Geremia (Centro de Cultura Ordovás)

18h30min: "Roteiro de Ficção de Curta, Média e Longa-metragem", por Rafael Peixoto, comissário de Audiovisual na CNIC

Quinta-feira (7)

Biblioteca Parque Fundação Marcopolo (Av. Júlio de Castilhos, 445)