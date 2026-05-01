Com samba e cultura afro, "Boteco do Seu Zé" chega à terceira edição em Caxias do Sul

Evento inspirado nas tradicionais rodas de samba cariocas, o Boteco do Seu Zé ocorre no próximo dia 16 de maio, a partir das 19h30, na Cervejaria Imaculada, em Caxias do Sul. O encontro propõe uma imersão no universo dos tradicionais botecos brasileiros.

A programação musical desta edição reúne o grupo Seresteiros do Luar, com repertório voltado ao samba e suas vertentes, e o grupo de curimba Giraê, que incorpora elementos rítmicos e simbólicos da cultura afro-brasileira.

Inspirado em figuras emblemáticas como Zé Pilintra e Maria Navalha, o evento constrói uma narrativa estética que dialoga com a espiritualidade.

Além da programação musical, o evento contará com food trucks com opções de pastel, cachorro-quente, crepes, açaí e batatas fritas. A Ervanária Central estará presente com produtos disponíveis para venda. A edição também contará com a exposição de quadros do artista APA Ferreira. O público também poderá aproveitar uma experiência de flash tattoo com a Bravelove Tattoo.