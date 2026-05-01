Cultura e Lazer

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Com samba e cultura afro, "Boteco do Seu Zé" chega à terceira edição em Caxias do Sul

Inspirado em figuras emblemáticas como Zé Pilintra e Maria Navalha, o evento constrói uma narrativa estética que dialoga com a espiritualidade

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