Com Martha Medeiros como destaque, 1º Letrópole - A Festa dos Livros se inicia nesta quinta-feira, em Caxias

Com mais de 20 atrações distribuídas em quatro dias, se inicia nesta quinta-feira, em Caxias do Sul, a primeira edição do Letrópole - A Festa dos Livros, Promovido pela Fundação Marcopolo, o evento reúne na Biblioteca Parque um time de artistas e educadores relacionados ao universo literário, abrindo espaço também para outras manifestações artísticas em uma programação que ainda irá oferecer oficinas, atividades e lazer e feira criativa. A entrada é gratuita.
Neste primeiro dia, destaque para a participação da escritora Martha Medeiros, que terá um encontro com os leitores a partir das 19h. A programação, contudo, começa logo pela manhã, com a palestra-show "Rimo Livros", com Chiquinho Divilas, que terá nova sessão às 14h30min. Às 18h, tem música de câmara com o Teclas e Cordas Trio, formado por Esmeralda Frizzo, Letícia Kerschener e Fernanda Módena, seguido da palestra "Astrologia e Literatura: Uma viagem pelos 12 signos com 12 meses das letras", com o jornalista Nivaldo Pereira.
Na sexta, será a vez dos estudantes de escolas selecionadas terem um encontro com a poeta cuiabana radicada em São Paulo Ryane Leão, que irá falar, entre outras coisas, sobre seu livro mais recente, "Ninguém pode parar uma mulher ventania" (Ed. Planeta, 2025). Para o público geral, haverá encontro com a jornalista carioca Cora Rónai, colunista de O Globo, que às 18h30min irá abordar o tema "O Caminho dos Livros'.
Até domingo, também irão passar pelo Letrópole atrações musicais como o acordeonista Rafa De Boni e o violonista Lucio Yanel, o cortejo da Desorkestra Montanhosa e diversos MCs que irão duelar na Batalha de Rima. Entre os atrativos literários, destaque para o bate-papo "Leituras para além do que os livros contam", com Marco de Menezes, Dinarte Albuquerque Filho, Rafa De Boni e Marcelo Mugnol, às 15h30min de sábado .A programação ainda prevê para sábado e domingo diversas atividades paralelas, como festa cosplay com o Anime Buzz, aulões de yoga e K-pop, além de espaços de troca de livros, LPs e CDs.
- O Letrópole nasce de uma pesquisa que fizemos com 1.044 jovens caxienses, onde se detectou que apenas 25% deles têm uma vida de leitura saudável. Por isso criamos esse festival, para reconectar jovens e livros. Se a gente quer uma cidade inovadora, ela tem de passar por uma juventude que goste de andar com um livro debaixo do braço ressalta o gerente da Fundação Marcopolo, Luciano Balen.
Confira abaixo a programação completa
Quinta-feira
8h30min e 14h30min: palestra-show "Rimo Livros", com Chiquinho Divilas (para escolas selecionadas)
18h: pôr do sol com Teclas e Cordas Trio
18h30min: entardecer com Nivaldo Pereira: "Astrologia e Literatura: Uma viagem pelos 12 signos com 12 meses das letras"
19h30min: encontro com Martha Medeiros
Sexta-feira
8h30min e 14h30min: palestra "Encontrando sua própria voz", com Ryane Leão (para escolas selecionadas)
14h: contação de história "Mãos que Contam - Uma Aventura Bilíngue", com EAI Acessibilidade, Arte e Educação
18h: pôr do sol com Teclas e Cordas Trio
18h30min: entardecer com a jornalista Cora Rónai: "O caminho dos livros"
Sábado
9h: aulão Yoga na Floresta, com Centro de Yoga Satyadhara
9h30min: brincadeiras ancestrais, com Na Ponta do Lápis
11h: oficina de fotografia com celular, com Antonio Valiente
14h: Clube de Leitura Galáxia Gutenberg convida o escritor Duda Falcão
15h: bate-papo "Leituras para além do que os livros contam", com Marco de Menezes, Dinarte Albuquerque Filho, Rafa De Boni, Marcelo Mugnol e mediação de Carlinhos Santos
15h: Batalha de Rima
16h: painel "Bad Bunnyzação: Narrativas da estética latino-americana", com Julia Webber
16h: aulão de K-Pop com Cami Alves e Lu Santos
16h30min: festa à fantasia e cosplay com Anime Buzz
Ao longo do dia: feira criativa, experiências gastronômicas, exposição e venda de livros, troca-troca de livros, LPs e CDs
Domingo
14h às 18h: Campeonato de Xadrez
14h: brincadeiras ancestrais, com Na Ponta do Lápis
14h30min: lançamento do livro "Os fantasminhas da Revolução Farroupilha", de Beatriz Papaleo
15h: oficina de desenho com Moacir Rodrigues, ilustrador de personagens da Disney
15h30min: roda cantada para pais e bebês, com Chiara e Beto Herrera
16h: espetáculo musical com Rafa De Boni e Lucio Yanel
17h30min: cortejo com Desorkestra Montanhosa
Ao longo do dia: feira criativa, experiências gastronômicas, brinquedos infláveis, exposição e venda de livros, troca-troca de livros, LPs e CDs