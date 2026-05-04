Com clássicos e sucessos, Simone Mendes espanta o frio dos fãs em Caxias neste domingo 

Cantora se apresentou pela primeira vez na cidade sem a irmã, nos Pavilhões. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Quase que pontualmente, com apenas oito minutos de atraso, às 20h08min, Simone Mendes subiu ao palco do pavilhão 2 da Festa da Uva, em Caxias do Sul, na noite deste domingo (3).

Noite gelada, que chegou a marcar 9°C, mas que não tirou em nada a emoção dos fãs que, pela primeira vez, viram um show da cantora na cidade sem a irmã Simaria, de quem separou em 2022, após 10 anos de carreira. A última vez que ela esteve em Caxias foi em 2017.

O espetáculo começou com Saudade Proibida e seguiu com Erro Gostoso. Esse último sucesso é o preferido de Aline Schuster, fã que viajou 2h40min, diretamente de Venâncio Aires pra ver Simone na Serra. Quase na frente do palco, segurava um cartaz pedindo (quase implorando) pra ir no camarim conhecer a musa sertaneja. Embora já tenha ido a dezenas de shows, em diversas cidades do Estado, lamentava por nunca ter visto a cantora de pertinho.

Tão ou mais fã de Simone é Renita Catafesta, que estava em Caxias com as filhas Vanessa e Bruna pra assistir a mais um show da cantora — mais um neste final de semana, aliás, já que o trio esteve em Santa Maria na sexta (1°) também acompanhando a artista que fez uma mini turnê pelo Rio Grande do Sul.

A fã Renita Catafesta, Ariéli Ziegler / Agencia RBS

— A gente ama ela. É sempre um show maravilhoso e cheio de emoção — resumiu Renita, que chegou aos Pavilhões com as filhas por volta das 16h30min para pegar um lugar bem na frente do palco - o que conseguiu com sucesso.

Simone seguiu o repertório em Caxias Com Regime Fechado, Manda um oi e Daqui para Sempre. Nessa, todos ou certamente quase todos os celulares ficaram apontados para a cantora, já que os fãs pareciam querer muito gravar aquele momento.

O sucesso mais recente, P do Pecado, que Simone gravou com o Grupo Menos É Mais, chegou às 20h30min e levantou o público. Foi difícil encontrar quem não sabia a letra na ponta da língua.

No show recheado de clássicos ainda vieram Meu Violão e o Nosso Cachorro, Mesmice e Foi Pá Pum.

Cantora se apresentou nos Pavilhões. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Para aqueles que estavam esperando as músicas que fizeram sucesso quando Simone ainda fazia dupla com a irmã Simaria, elas chegaram com Loka. Simone ainda homenageou a também sertaneja Marília Mendonça com Infiel e Graveto.

Antes de convidar o público para assistir à gravação de seu novo DVD, Minhas Memórias, que será em São Paulo nessa próxima semana, no dia 7, a cantora cantou seu novo sucesso, Direitos Iguais. Toda letra, novamente, na boca dos fãs.

— Esse meu novo DVD vai ter só modão. Vou ter vários convidados, como Leonardo e Zezé Di Camargo e Luciano — adiantou, antes de cantar Coração está em Pedaços.

Antes de acabar o show, Simone convidou o talentoso Gab Kramer, de 12 anos, aqui de Caxias do Sul, para subir ao palco com ela. Juntos, cantaram a clássica Telefone Mudo, famosa na voz do Trio Parada Dura.

Antes de acabar o show, Simone convidou o talentoso Gab Kramer, de 12 anos, para subir ao palco. Ariéli Ziegler / Agencia RBS