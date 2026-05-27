Com 30 instrumentistas e três solistas, concerto dedicado a Elis Regina promete emocionar público caxiense

Com três solistas, concerto apresenta 13 canções de Elis, contemplando diferentes compositores que tiveram obras gravadas pela cantora Fernando Gomes / Divulgação

Formada há 34 anos como fruto de um projeto social criado para a inclusão social de jovens da periferia de Porto Alegre, a Orquestra Villa-Lobos vem pela primeira vez a Caxias do Sul em apresentação aberta ao público. O grupo traz o espetáculo Elis na Estrada, uma homenagem à cantora Elis Regina que estreou no ano passado, na Capital, e que chega nesta sexta-feira, às 20h, ao Teatro Municipal Pedro Parenti (Casa da Cultura). Os ingressos estão à venda pelo Sympla ou na bilheteria, duas horas antes do evento.

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Sob a direção e regência da maestrina Cecília Rheingantz Silveira, o grupo formado por 30 instrumentistas terá a companhia das cantoras Paola Kirst e Stephanie Soeiro e do cantor Beto Chedid, que se alternam entre solo, dueto e trio para interpretar alguns dos maiores sucessos da carreira da Pimentinha (apelido dado e Elis pelo poeta Vinicius de Moraes), como Madalena, composta por Ivan Lins, Casa no Campo, de Zé Rodrix e Tavito, Águas de Março, de Tom Jobim, entre outras que compõem o programa, formado por 13 canções.

-_ Todas as músicas trazem uma roupagem nossa, sem que a gente tenha a intenção de fazer um cover, até porque seria muito complicado. É um tributo a essa artista incrível, que não só pela técnica, pela voz, mas por toda sua postura e entrega à arte. Nós nos imbuímos nesta responsabilidade de prestar essa homenagem, também, com muita entrega _ destaca a maestrina.

Cecília destaca ainda que o concerto se propõe a conduzir o público a uma imersão em que a própria homenageada se faz presente com sua voz:

_ É um espetáculo que tem a presença da Elis, com a reprodução de alguns trechos de entrevistas, sendo que a voz dela, em determinados momentos, se confunde com a voz de nossos solistas e com o som dos nossos instrumentos. Ao final, nós cantamos junto com ela. É um concerto que toca fundo na sensibilidade das pessoas, especialmente de quem é fã, mas também de quem quiser aproveitar a oportunidade para mergulhar neste universo que é a obra de Elis Regina.

TRAJETÓRIA RECONHECIDA

Cecília Rheingantz Silveira, maestrina e educadora, idealizou a Orquestra Villa-Lobos e o programa educacional que atende em contraturno na periferia de Porto Alegre Tânia Meinerz / Divulgação

Cecília Rheingantz é a idealizadora do projeto educacional Orquestra Villa-Lobos, criado junto à escola municipal sob o nome Clube da Flauta Doce (mesmo contando atualmente com instrumentação completa, o naipe de flautas ainda é protagonista nos arranjos do grupo). Desde 1992, a iniciativa atende no contraturno crianças e jovens da Lomba do Pinheiro, bairro da zona leste da Capital.

A orquestra, como grupo artístico, é composta por adolescentes e jovens adultos que ingressaram quando crianças no programa, reconhecido em 2024 como Patrimônio Imaterial de Porto Alegre. O trabalho também rendeu à fundadora a Medalha do Mérito Farroupilha, da Assembleia Legislativa, e o Troféu Guri, do Grupo RBS.