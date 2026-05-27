Cultura e Lazer

Na Casa d aCultura
Notícia

Com 30 instrumentistas e três solistas, concerto dedicado a Elis Regina promete emocionar público caxiense

"Elis na estrada" será apresentado nesta sexta-feira pela Orquestra Villa-Lobos, fruto de projeto social que atua em Porto Alegre. Será no Teatro Municipal Pedro Parenti, às 20h

Andrei Andrade

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS