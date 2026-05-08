Cultura e Lazer

"O gaúcho e seu cavalo"
Notícia

Clube do Fotógrafo de Caxias do Sul tem trabalhos selecionados para representar o Brasil em mostra internacional

Seis imagens produzidas por membros caxienses estiveram entre as enviadas pela Confederação Brasileira de Fotografia (Confoto) para a 37ª Bienal Preto e Branco da Federação Internacional de Arte Fotográfica (Fiap). Evento irá ocorrer em agosto, no Rio de Janeiro

Andrei Andrade

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