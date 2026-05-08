Clube do Fotógrafo de Caxias do Sul tem trabalhos selecionados para representar o Brasil em mostra internacional

Fotografia produzida pela caxiense Marilise Cesa é uma das que representam o Brasil na 37ª Bienal Preto e Branco Marilise Cesa / Divulgação

O Clube do Fotógrafo de Caxias do Sul teve destaque na seleção de trabalhos para representar o Brasil na 37ª Bienal Preto e Branco da Federação Internacional de Arte Fotográfica (Fiap). Dos 10 trabalhos enviados pela Confederação Brasileira de Fotografia (Confoto) para integrar a mostra, oito foram aceitos, sendo seis deles produzidos por integrantes do clube caxiense. A exposição irá ocorrer em meio ao 37º Congresso da Fiap, de 1º a 8 de agosto, no Rio de Janeiro.

A votação ocorreu no último dia de março e o Brasil ficou na 20ª colocação, num certame que reuniu 37 países inscritos e que teve a Espanha como medalhista de ouro. O tema escolhido pela Confoto foi “O Gaúcho e seu Cavalo”, razão que levou a entidade a priorizar imagens ligadas à cultura e ao cotidiano da região Sul do país em sua seleção.

Fotografia intitulada "Amigos" (Friends), da caxiense Carla Tessari Carla Tessari / Divulgação

Os fotógrafos do Clube do Fotógrafo de Caxias do Sul classificados foram Adriano Soldatelli, Afonso Cesa Neto, Carla Tessari, Marilise Cesa, Milagros Goñi e Tadeu Vilani. Também tiveram trabalhos selecionados Lucinea Resende, do Fotoclube de Londrina, e Douglas Fischer, do Fotoclube Porto-Alegrense.