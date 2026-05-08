Clube do Fotógrafo de Caxias do Sul tem trabalhos selecionados para representar o Brasil em mostra internacional

O Clube do Fotógrafo de Caxias do Sul teve destaque na seleção de trabalhos para representar o Brasil na 37ª Bienal Preto e Branco da Federação Internacional de Arte Fotográfica (Fiap). Dos 10 trabalhos enviados pela Confederação Brasileira de Fotografia (Confoto) para integrar a mostra, oito foram aceitos, sendo seis deles produzidos por integrantes do clube caxiense. A exposição irá ocorrer em meio ao 37º Congresso da Fiap, de 1º a 8 de agosto, no Rio de Janeiro.
A votação ocorreu no último dia de março e o Brasil ficou na 20ª colocação, num certame que reuniu 37 países inscritos e que teve a Espanha como medalhista de ouro. O tema escolhido pela Confoto foi “O Gaúcho e seu Cavalo”, razão que levou a entidade a priorizar imagens ligadas à cultura e ao cotidiano da região Sul do país em sua seleção.
Os fotógrafos do Clube do Fotógrafo de Caxias do Sul classificados foram Adriano Soldatelli, Afonso Cesa Neto, Carla Tessari, Marilise Cesa, Milagros Goñi e Tadeu Vilani. Também tiveram trabalhos selecionados Lucinea Resende, do Fotoclube de Londrina, e Douglas Fischer, do Fotoclube Porto-Alegrense.
As oito fotografias brasileiras aceitas para a 37ª Bienal Preto e Branco podem ser conferidas em post no Instagram da Confoto, entidade que representa os fotoclubes brasileiros e que tem o caxiense Carlos Gandara como presidente.