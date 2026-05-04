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Caxias do Sul Tattoo Fest terá festival de heavy metal entre as atrações, em junho

Evento dedicado ao mundo da tatuagem e à cultura alternativa está marcado para os dias 5, 6 e 7  de junho, no Parque da Festa da Uva

Andrei Andrade

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