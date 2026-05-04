Caxias do Sul Tattoo Fest terá festival de heavy metal entre as atrações, em junho

Formada em 1990, banda gaúcha Krisiun é um dos principais expoentes do death metal no Brasil, com projeção internacional Axel Jusseit / Divulgação

O Inkstars Metal Fest será uma das atrações do 2º Caxias do Sul Tattoo Fest, que está marcado para ocorrer entre os dias 5 e 7 de junho, no Parque de Eventos da Festa da Uva. Na sexta (5) e no sábado (6), o festival irá reunir bandas da cena metaleira de Porto Alegre, do Vale do Sinos e da Serra em uma maratona de shows.

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Na sexta-feira, o destaque é a banda Rebaelliun (POA), que sobe ao palco às 21h30min. Antes, o público confere o show da Hollowbride (POA), às 19h, com tributo a Linkin Park e System of a Down. Já no sábado, a principal atração é o Krisiun (POA), também às 21h30min. A programação do dia inclui ainda apresentações de Neptunn (POA), às 19h30min; Dark Roots (São Leopoldo/Campo Bom), às 17h30min; Discerpt (CXS), às 16h; e Necrofago (CXS), às 15h.

Os ingressos já estão à venda, com valores de primeiro lote disponíveis pela plataforma Articket, com valores entre R$ 30 e R$ 60. O bilhete garante acesso também ao Caxias do Sul Tattoo Fest e ao Caxias do Sul, que ocorre ao longo de todo o final de semana, nos Pavilhões, e ao Anime Fest, voltado ao universo geek.

SOBRE O CAXIAS DO SUL TATTOO FEST

Registro do 1º Caxias do Sul Tattoo Fest, realizado em junho do ano passado Porthus Junior / Agencia RBS

A segunda edição do Caxias do Sul Tattoo Fest irá reunir centenas de tatuadores de todo o Brasil e atrações ligadas à arte corporal, piercings, moda alternativa e economia criativa. Promovido pela InkStars, o evento reflete a ampliação e a popularização das subculturas. No ano passado, a edição inaugural reuniu mais de 300 expositores e teve como destaque o show da banda Ratos de Porão.