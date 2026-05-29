Cantora serrana Daiane Radke lança seu EP  de estreia, "Caminho", nesta sexta-feira

Primeiro EP da carreira da cantora e compositora serrana Daiane Radke, Caminho está disponível nas plataformas digitais a partir desta sexta-feira. O trabalho reúne quatro faixas construídas a partir dos ensaios da banda Daiane e os Radkais, formada por Yuri Brunetto (guitarra), Gustavo BoennBy (baixo) e Cleiton Ely (bateria), com arranjos de metais assinados por Gian Becker.
Lançado pelo selo Loop Discos e roduzido por Daiane Radke e Carlos Balbinot, que assina também a mixagem e a masterização, o EP apresenta canções que transitam entre introspecção e expansão emocional, segundo a artista, que é natural de Feliz e cujo trabalho transita entre a MPB e o pop rock.
- Caminho busca conduzir uma jornada sensível, que nasce da dúvida e encontra no movimento uma forma de existência. A sequência das faixas constrói uma narrativa sobre o pensar e o sentir, revelando um processo de reconexão consigo mesma, com o mundo e com o outro - conta Daiane.
As quatro faixas do EP são Ressignificar, Outside, Vem Aqui e Caminho. Para escutar o trabalho basta procurar no Spotify e no YouTube pelo canal da cantora.