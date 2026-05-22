Cantor Valdir Anzolin celebra 60 anos de carreira com show neste domingo, em Caxias do Sul

Ao longo de seis décadas de carreira, Valdir Anzolin lançou 26 discos, consolidando seu trabalho como referência no cancioneiro da imigração italiana no Estado e no Brasil Divulgação / Divulgação

O cantor Valdir Anzolin celebra 60 anos de carreira com um show especial neste domingo (24), às 19h30min, no Teatro Municipal Pedro Parenti (Casa da Cultura), em Caxias do Sul. A apresentação irá reunir clássicos da música folclórica italiana que marcaram gerações de descendentes italianos na Serra Gaúcha, como La Bella Polenta, Mérica Mérica, Bella Ciao e Filtrão, entre outras.

Natural de Veranópolis, Anzolin iniciou a trajetória artística em 1966. Cinco anos depois, realizou sua primeira Noite Italiana, tornando-se pioneiro nesse tipo de evento no Estado. Com 26 discos lançados, o artista percorreu todos os estados brasileiros e se consolidou como uma das principais referências da música italiana folclórica no país.

No palco, o cantor estará acompanhado por uma banda formada para reproduzir a sonoridade clássica de suas gravações, contando com Lázaro Nascimento (violão), Rafael De Boni (acordeon), Lucas Chini (contrabaixo acústico) e Graziano Anzolin (piano).