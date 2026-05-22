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Cantor Valdir Anzolin celebra 60 anos de carreira com show neste domingo, em Caxias do Sul

Artista nascido em Veranópolis irá apresentar no Teatro Municipal Pedro Parenti repertório dedicado a clássicos da música folclórica italiana

Andrei Andrade

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