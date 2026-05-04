BGirl caxiense é destaque em Festival nacional de Hip Hop, em João Pessoa, na Paraíba

A BGirl Vi, nome artístico da caxiense Vitória França Rodrigues, de 11 anos, conquistou o segundo lugar na Batalha Kids do Festival Internacional de Hip Hop Chega Que é Certo, em João Pessoa, na Paraíba. A aluna da Fluência Casa Hip Hop participou da competição nos dias 24, 25 e 26 de abril.
Além do pódio, no último dia do festival é tradição ser entregue uma jaqueta grafitada para um participante que tenha se destacado. A BGirl Vi recebeu a jaqueta grafitada pela artista Priscila Witch nesta edição.