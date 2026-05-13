Banda de médicos faz show beneficente de blues no UCS Teatro, em Caxias, neste sábado

Grupo irá celebrar 10 anos de atividade em agosto. First Aid Medical Band / Divulgação

A First Aid Medical Band (Famb) leva ao UCS Teatro, em Caxias do Sul, neste sábado à noite (16), uma viagem ao mundo do blues com o espetáculo Trinca de Reis, em referência aos ícones do ritmo, Albert King, Freddie King e B.B. King. O evento começa às 20h30min e ainda tem ingressos à venda a partir de R$ 40 (+taxas) por este site. Todo o valor arrecadado será destinado ao Instituto da Audiovisão (Inav).

A banda, formada em Porto Alegre, é composta por 10 médicos e amigos que, paralelamente ao ofício, utilizam seus talentos com os instrumentos musicais para fazer shows e levantar fundos a instituições e organizações vinculadas à saúde no RS. Misturam-se no palco profissões como cardiologista e anestesiologista com trompetes, saxofones e guitarras. São 10 anos em atividade, a serem assinalados em agosto, e mais de 30 apresentações.

Fernando Costi, 62 anos, que reúne a responsabilidade diária de cirurgião de cataratas com a técnica do trompete, conta que os gastos com ensaios, instrumentos e estúdios são custeados por eles mesmos, enquanto despesas de logística e hospedagem, por exemplo, têm apoio dos patrocinadores de cada espetáculo.

Além do Inav, entidade em que Costi é presidente do conselho deliberativo, a Famb reverteu em outras oportunidades a verba de ingressos para locais como Casa de Apoio Madre Ana, Associação Parkinson do Rio Grande do Sul (Apars), Associação Regional de Esclerose Lateral Amiotrófica (Arela-RS) e Instituto Vida Solidária (IVS).

— Nós temos nossas profissões, não precisamos do recurso da arte para viver. Então, achamos justo que o recurso gerado na música fosse só para entidades ligadas à saúde, beneficentes. Todo mundo gosta de tocar, mas também gosta da ideia de fomentar uma ajuda — diz Costi, creditando a ideia ao colega e fundador do grupo, o anestesiologista João Marcos Rizzo.

Após período reproduzindo o melhor do soul, a Famb optou por focar no blues nos últimos anos, utilizando da versatilidade do conjunto para tocar clássicos dos anos 1960 e 1970. O espetáculo do sábado terá em torno de 1h30min de duração.

— Fazemos covers e arranjos que são praticamente os originais. O show traz uma imersão na história dos três reis do blues para que as pessoas com familiaridade ou não com o blues se emocionem — adianta Costi, que é caxiense e também foi um dos fundadores da UCS Orquestra.

Além disso, o cenário do UCS Teatro será estilizado com uma projeção que simula um bar retro de Chicago, que irá se aliar ao figurino de época dos integrantes da banda, em uma ode ao blues.

Quem são os artistas

Gabriela Nóbrega – vocalista e cardiologista;

Nadi Inocente – vocalista e infectologista;

João Marcos Rizzo – trompetista e anestesiologista;

Fernando Costi – trompetista e oftalmologista;

Cezar Mattos – saxofonista e anestesiologista;

Marcelo Kern – baterista e cardiologista;

Miguel Gus – gaitista e cardiologista;

Daniel Rosa – guitarrista e anestesiologista;

Cassiano Teixeira – baixista e intensivista;

Regis Rosa – guitarrista e intensivista.

*Está prevista a participação especial do vocalista Pedro Costi e do trombonista Julio Rizzo.

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