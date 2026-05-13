Cultura e Lazer

Homenagem aos King's
Notícia

Banda de médicos faz show beneficente de blues no UCS Teatro, em Caxias, neste sábado

First Aid Medical Band irá tocar clássicos do ritmo. Valor arrecadado com ingressos (ainda há venda) será revertido para o Instituto da Audiovisão (Inav)

Luca Roth

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