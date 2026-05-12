Cultura e Lazer

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Notícia

Ator Ary Fontoura será atração do 1º Encontro Estadual de Pessoas Idosas, em Bento Gonçalves

O evento é exclusivo para o público 60+, que pode garantir a participação diretamente nas unidades do Sesc

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