Ator Ary Fontoura será atração do 1º Encontro Estadual de Pessoas Idosas, em Bento Gonçalves

Ator ganhou destaque nas redes sociais compartilhando momentos da vida "na melhor idade". Sesc / Divulgação

O 1º Encontro Estadual de Pessoas Idosas, do Programa Sesc Maturidade Ativa, terá como atração o ator, escritor e comunicador Ary Fontoura. O encontro será nos dias 9 e 10 de junho, em Bento Gonçalves e o ator estará presente no primeiro dia de evento.

Ele apresentará ao público a palestra Colheitas do Tempo: Saberes, Vínculos e Longevidade, no Salão Malbec do Grand Hotel Dall’Onder. O evento é exclusivo para o público 60+, que pode garantir a participação procurando a Unidade Sesc mais próxima. Há pacotes que incluem o transporte, estadia e participação em toda a programação.

Com uma trajetória marcada por décadas de atuação na televisão, teatro, cinema e literatura, Ary compartilhará reflexões sobre envelhecimento, relações humanas, memória afetiva e a construção de vínculos ao longo da vida, em um encontro pensado especialmente para o público sênior. O artista ganhou destaque nos última anos nas redes sociais com publicações bem-humoradas sobre a vida na “melhor idade”.

O 1º Encontro Estadual de Pessoas Idosas tem como proposta promover conhecimento, convivência e novas experiências por meio de ações integradas nas áreas da saúde, cultura, educação, assistência e lazer. A programação contará com palestras, atividades artísticas, atrações culturais, momentos de integração e experiências de bem-estar voltadas às pessoas idosas de diferentes regiões do Estado.

Confira a programação

9 de junho (terça-feira)

9h - Abertura oficial, com grupo de danças folclóricas italianas Fabemballare - Salão Malbec/Grand Hotel Dall’Onder

10h - Palestra com Ary Fontoura: "Colheitas do Tempo: Saberes, Vínculos e Longevidade" - Salão Malbec/Grand Hotel Dall’Onder

"Colheitas do Tempo: Saberes, Vínculos e Longevidade" - Salão Malbec/Grand Hotel Dall’Onder 11h - Bate-papo com especialistas sobre defesa de direitos das pessoas idosas, e as múltiplas velhices - Salão Malbec/Grand Hotel Dall’Onder

14h30 - Espetáculo de comédia "Tratamento de Choque", com Dra Rosângela - Salão Malbec/Grand Hotel Dall’Onder (turma 1)

10 de junho (quarta-feira)

9h - Apresentação sobre a vida e obra de Mário Quintana - Salão Malbec/Grand Hotel Dall’Onder

10h - Mostra de Saberes: Espaço de expressão artística e compartilhamento entre os grupos do Programa Sesc Maturidade Ativa, inspirado na vida e obra de Mário Quintana - Salão Malbec/Grand Hotel Dall’Onder

14h30 - Espetáculo de comédia "Tratamento de Choque", com Dra Rosângela - Salão Malbec/Grand Hotel Dall’Onder (turma 1)

18h - Encerramento do evento, com atração temática da Copa do Mundo - Salão Malbec/Grand Hotel Dall’Onder

Atividades paralelas

Espaço Bem-estar, na Sala Carménère/Grand Hotel Dall’Onder

Atividades:

Spa das mãos

Escova e prancha nos cabelos

Quick massagem

Massagem dos pés

Testes de coordenação motora – com Academia Sesc

Atividades Livres no Grand Hotel Dall’Onder

Atividades: